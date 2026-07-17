- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Мінекономіки рекордно розширило перелік агротехніки з компенсацією 25%
Міністерство економіки України оновило перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, чверть вартості яких компенсує держава. Це найбільше розширення програми за кількістю нових виробників і позицій. Наразі список містить 15 624 технічні найменування від 172 українських підприємств.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.
"Кожне таке оновлення збільшує вибір техніки для аграріїв і ринок збуту для українського машинобудування. Аграрії отримують більше можливостей оновлювати технічний парк із компенсацією частини витрат, а виробники — нові замовлення та ресурс для розвитку виробництва", — повідомив заступник міністра Віталій Кіндратів.
Міністерство підтвердило участь 13 680 найменувань продукції 147 виробників, які працювали у програмі раніше. Крім того, 48 підприємств розширили свою номенклатуру на 994 позиції. Найбільше обладнання додали "Карлівський машинобудівний завод"; компанія "Агро Пром Сфера"; підприємство "Олис"; бренд "Агромаш-Калина"; заводи "Агрокуб" та "Профі Стан".
До програми вперше увійшли 25 виробників:
- "Завод Міхалів";
- "ССС";
- "Сортувальні машини";
- "ЮР Агро";
- "Промінь";
- "Агрікон Центр";
- "Катто Груп";
- "Укрспецбуд ВВ";
- "Оріон.Груп";
- "Укртехнофудз";
- "Мегатехсервіс ЛТД";
- "Еверласт";
- "Компанія "Ваговимірювальні системи";
- "АТ Техніка";
- "Земмаш-Техніка";
- "Зерновий Дім";
- "Деметра-Мет";
- "КВЗ";
- "Лотірон";
- "Київський машинобудівельний завод";
- "Демі-Мікс-Україна";
- "Агроварм Інновейшинс";
- "Інсортекс";
- "Негабарит-Сервіс";
- "Майстер Мілк".
Для фермерів та агропереробників у прифронтових областях діють особливі умови. Аграрії, у яких не менше 80% земель розташовані на територіях бойових дій, отримують компенсацію 40% вартості техніки та обладнання українського виробництва без урахування ПДВ.
Державна компенсація у розмірі 25% надається за сільськогосподарську техніку, яка містить не менше 60% українських складників. Для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови локалізації. Щоб отримати виплату, необхідно обрати товар з офіційного списку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. Відповідність техніки критеріям визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 130.
Нагадаємо, раніше агровиробники подали 823 заявки на компенсацію вартості 1 312 одиниць агротехніки та обладнання. Загальна вартість придбаної техніки становила 1,15 млрд грн з ПДВ.