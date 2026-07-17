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Мінекономіки рекордно розширило перелік агротехніки з компенсацією 25%

соняшники, трактор
Техніки для аграріїв з 25% компенсацією стало більше / Freepik

Міністерство економіки України оновило перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, чверть вартості яких компенсує держава. Це найбільше розширення програми за кількістю нових виробників і позицій. Наразі список містить 15 624 технічні найменування від 172 українських підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Кожне таке оновлення збільшує вибір техніки для аграріїв і ринок збуту для українського машинобудування. Аграрії отримують більше можливостей оновлювати технічний парк із компенсацією частини витрат, а виробники — нові замовлення та ресурс для розвитку виробництва", — повідомив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Міністерство підтвердило участь 13 680 найменувань продукції 147 виробників, які працювали у програмі раніше. Крім того, 48 підприємств розширили свою номенклатуру на 994 позиції. Найбільше обладнання додали "Карлівський машинобудівний завод"; компанія "Агро Пром Сфера"; підприємство "Олис"; бренд "Агромаш-Калина"; заводи "Агрокуб" та "Профі Стан".

До програми вперше увійшли 25 виробників:

  • "Завод Міхалів"; 
  • СС"; 
  • "Сортувальні машини"; 
  • Р Агро"; 
  • "Промінь"; 
  • "Агрікон Центр"; 
  • "Катто Груп"; 
  • "Укрспецбуд ВВ"; 
  • "Оріон.Груп"; 
  • "Укртехнофудз"; 
  • "Мегатехсервіс ЛТД"; 
  • "Еверласт"; 
  • "Компанія "Ваговимірювальні системи"; 
  • Т Техніка"; 
  • "Земмаш-Техніка"; 
  • "Зерновий Дім"; 
  • "Деметра-Мет"; 
  • ВЗ"; 
  • "Лотірон"; 
  • "Київський машинобудівельний завод"; 
  • "Демі-Мікс-Україна"; 
  • "Агроварм Інновейшинс"; 
  • "Інсортекс"; 
  • "Негабарит-Сервіс"; 
  • "Майстер Мілк".

Для фермерів та агропереробників у прифронтових областях діють особливі умови. Аграрії, у яких не менше 80% земель розташовані на територіях бойових дій, отримують компенсацію 40% вартості техніки та обладнання українського виробництва без урахування ПДВ.

Державна компенсація у розмірі 25% надається за сільськогосподарську техніку, яка містить не менше 60% українських складників. Для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови локалізації. Щоб отримати виплату, необхідно обрати товар з офіційного списку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. Відповідність техніки критеріям визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 130.

Нагадаємо, раніше агровиробники подали 823 заявки на компенсацію вартості 1 312 одиниць агротехніки та обладнання. Загальна вартість придбаної техніки становила 1,15 млрд грн з ПДВ.

Автор:
Тетяна Ковальчук