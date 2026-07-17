Мінекономіки рекордно розширило перелік агротехніки з компенсацією 25%

Міністерство економіки України оновило перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, чверть вартості яких компенсує держава. Це найбільше розширення програми за кількістю нових виробників і позицій. Наразі список містить 15 624 технічні найменування від 172 українських підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Кожне таке оновлення збільшує вибір техніки для аграріїв і ринок збуту для українського машинобудування. Аграрії отримують більше можливостей оновлювати технічний парк із компенсацією частини витрат, а виробники — нові замовлення та ресурс для розвитку виробництва", — повідомив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Міністерство підтвердило участь 13 680 найменувань продукції 147 виробників, які працювали у програмі раніше. Крім того, 48 підприємств розширили свою номенклатуру на 994 позиції. Найбільше обладнання додали "Карлівський машинобудівний завод"; компанія "Агро Пром Сфера"; підприємство "Олис"; бренд "Агромаш-Калина"; заводи "Агрокуб" та "Профі Стан".

До програми вперше увійшли 25 виробників:

"Завод Міхалів";

"С СС ";

"Сортувальні м ашини";

"Ю Р Агро";

"Промінь";

"Агрікон Центр";

"Катто Груп";

"Укрспецбуд В В ";

"Оріон.Груп";

"Укртехнофудз";

"Мегатехсервіс Л ТД ";

"Еверласт";

"Компанія "Ваговимірювальні с истеми";

"А Т Техніка";

"Земмаш-Техніка";

"Зерновий Дім";

"Деметра-Мет";

"К ВЗ ";

"Лотірон";

"Київський м ашинобудівельний з авод";

"Демі-Мікс-Україна";

"Агроварм Інновейшинс";

"Інсортекс";

"Негабарит-Сервіс";

"Майстер Мілк".

Для фермерів та агропереробників у прифронтових областях діють особливі умови. Аграрії, у яких не менше 80% земель розташовані на територіях бойових дій, отримують компенсацію 40% вартості техніки та обладнання українського виробництва без урахування ПДВ.

Державна компенсація у розмірі 25% надається за сільськогосподарську техніку, яка містить не менше 60% українських складників. Для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови локалізації. Щоб отримати виплату, необхідно обрати товар з офіційного списку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. Відповідність техніки критеріям визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 130.

Нагадаємо, раніше агровиробники подали 823 заявки на компенсацію вартості 1 312 одиниць агротехніки та обладнання. Загальна вартість придбаної техніки становила 1,15 млрд грн з ПДВ.