Минэкономики вернуло критерий уровня зарплат для определения важных предприятий

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вернуло к критериям определения хозяйствующих субъектов, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, показатель уровня средней заработной платы относительно средней по стране.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующие нормы закреплены в приказе министерства №3650 от 22 декабря 2025 года, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, на бронирование военнообязанных могут рассчитывать предприятия, в которых работают не менее 50 человек, при условии, что средняя заработная плата за последний отчетный месяц составляет по меньшей мере двойной размер средней зарплаты по стране за последний отчетный налоговый год.

Для предприятий с численностью персонала от 20 до 49 работников установлен более жесткий критерий — средняя зарплата должна быть не менее чем в три раза выше средней по стране.

В министерстве отметили, что аналогичные требования уже действовали раньше – они были предусмотрены приказом Минэкономики №28003 от 18 декабря 2024 года. В то же время, в действующей редакции порядка, утвержденной приказом №471 от 11 сентября 2025 года, эти критерии отсутствовали.

Отдельно в документе отмечено, что на статус предприятий, важных для национальной экономики, могут претендовать изготовители из перечня техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств. Соответствующий список утверждается Минэкономики.

Кроме того, приказ от 22 декабря 2025 года ужесточает ограничения безопасности. В частности, запрещается признавать важными для экономики предприятия, бенефициарными владельцами которых являются резиденты Российской Федерации, Республики Беларусь или страны, внесенные в "черный список" FATF. Исключение сделано только для лиц, законно проживающих на территории Украины.

Напомним, 14 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14210, предусматривающий расширение оснований для временного ограничения выезда граждан Украины за границу для работников предприятий критической инфраструктуры.