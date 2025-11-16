ВР зарегистрировала законопроект об ограничении выезда работников критических предприятий

14 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14210, предусматривающий расширение оснований для временного ограничения выезда граждан Украины за границу для работников предприятий критической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на карточку законопроекта .

Законопроект связан с законом №13335, подписанным президентом Владимиром Зеленским 31 октября.

Как пишет "Суспільне", этот закон регулирует трудовые отношения в условиях военного положения и предусматривает временное бронирование военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса на 45 дней со дня подписания трудового договора.

Текст законопроекта №14210 и пояснительная записка пока не обнародованы.

Кого касается ограничения выезда

Совторник Ирина Фриз пояснила, что документ предусматривает временное ограничение выезда только для лиц, нарушивших закон о военном учете и получивших льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушений. После устранения нарушений и подтверждения бронирования, эти граждане смогут путешествовать за границу без дополнительных ограничений.

По словам Фриза, работники, забронированные по стандартной процедуре, смогут выезжать для подписания международных контрактов, доставки гуманитарной помощи и других международных задач, предусмотренных государством.

В то же время она сообщила, что Минобороны выступало против льготного бронирования для нарушителей военного учета, однако большинство в парламенте не учли эти оговорки. Она подчеркнула, что принятие закона без должного контроля может создать риск появления новых схем выезда за границу.

"Его принятие лишь гарантирует, что введение этого закона на практике не станет легализованной схемой для выезда за границу из-за отпусков или командировок во время бронирования", - написала Фриз.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко уточнил, что законопроект предусматривает временный запрет выезда для лиц, забронированных на период мобилизации и военного положения.

"Если человек официально забронирован на предприятии, критически важном для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции", - написал он.

Напомним, 13 ноября Кабинет министров обновил постановление, определяющее порядок предоставления статуса критически важных предприятий.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут временно бронировать работников на 45 дней, даже если у них еще не урегулированы вопросы с военным учетом.

Отметим, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.