Мінекономіки повернуло критерій рівня зарплат для визначення важливих підприємств

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повернуло до критеріїв визначення суб’єктів господарювання, що мають важливе значення для галузей національної економіки, показник рівня середньої заробітної плати відносно середньої по країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідні норми закріплені в наказі міністерства №3650 від 22 грудня 2025 року, оприлюдненому на офіційному сайті відомства.

Згідно з документом, на бронювання військовозобов’язаних можуть розраховувати підприємства, в яких працює не менше 50 осіб, за умови, що середня заробітна плата за останній звітний місяць становить щонайменше подвійний розмір середньої зарплати по країні за останній звітний податковий рік.

Для підприємств із чисельністю персоналу від 20 до 49 працівників встановлено жорсткіший критерій — середня зарплата має бути не менш ніж утричі вищою за середню по країні.

У міністерстві зазначили, що аналогічні вимоги вже діяли раніше — вони були передбачені наказом Мінекономіки №28003 від 18 грудня 2024 року. Водночас у чинній редакції порядку, затвердженій наказом №471 від 11 вересня 2025 року, ці критерії були відсутні.

Окремо в документі зазначено, що на статус підприємств, важливих для національної економіки, можуть претендувати виробники з переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів. Відповідний перелік затверджується Мінекономіки.

Крім того, наказ від 22 грудня 2025 року посилює безпекові обмеження. Зокрема, забороняється визнавати важливими для економіки підприємства, бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації, Республіки Білорусь або країн, внесених до "чорного списку" FATF. Виняток зроблено лише для осіб, які законно проживають на території України.

Нагадаємо, 14 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14210, який передбачає розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон для працівників підприємств критичної інфраструктури.