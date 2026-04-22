Минэкономики запустило AKIS: цифровой сервис повысит эффективность агробизнеса

В Украине заработала Единая государственная платформа сельскохозяйственных знаний и инноваций AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), представленная Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Новый цифровой сервис должен объединить фермеров, ученых, советников и государственные учреждения в единую систему обмена знаниями и практическими решениями для агросектора.

Платформа AKIS создана как централизованная точка доступа к аграрной информации. Она содержит практические рекомендации, аналитику, учебные материалы и инструменты для консультаций и профессионального взаимодействия.

Фактически речь идет о цифровом инструменте, позволяющем агропроизводителям быстрее получать необходимые решения для работы без распыления информации между разными источниками.

В министерстве отмечают, что AKIS является элементом европейской модели развития агросектора, уже используемой в странах ЕС. Ее запуск в Украине должен ускорить внедрение современных технологий в производство и сократить путь от научных разработок до практического применения в поле и на предприятиях.

Важной функцией платформы явилась интеграция с Государственным аграрным реестром. Это позволяет зарегистрированным пользователям заходить в систему без дополнительной регистрации, используя уже имеющиеся учетные данные. Предусмотрен форум для общения между аграриями, учеными и представителями власти, где можно обсуждать практические вопросы и получать профессиональные ответы.

По словам заместителя министра экономики Дениса Башлыка, на старте платформа уже содержит более 260 материалов, включая аналитику и практические советы.

Запуск AKIS создает для украинских аграриев единое цифровое пространство доступа к знаниям и технологиям, которое должно повысить эффективность производства и ускорить внедрение инноваций в отрасли.

Отметим, что правительство готовит новый пакет поддержки аграриев и бизнеса в прифронтовых регионах, который предусматривает прямые компенсации, налоговые льготы, льготное кредитование и отдельный режим для зон рискованного земледелия.