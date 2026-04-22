Мінекономіки запустило AKIS: цифровий сервіс підвищить ефективність агробізнесу

В Україні запрацювала Єдина державна платформа сільськогосподарських знань та інновацій AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), яку презентувало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Новий цифровий сервіс має об’єднати фермерів, науковців, дорадників і державні інституції в єдину систему обміну знаннями та практичними рішеннями для агросектору.

Платформа AKIS створена як централізована точка доступу до аграрної інформації. Вона містить практичні рекомендації, аналітику, навчальні матеріали та інструменти для консультацій і професійної взаємодії.

Фактично йдеться про цифровий інструмент, який дозволяє агровиробникам швидше отримувати необхідні рішення для роботи без розпорошення інформації між різними джерелами.

У міністерстві зазначають, що AKIS є елементом європейської моделі розвитку агросектору, яка вже використовується в країнах ЄС. Її запуск в Україні має прискорити впровадження сучасних технологій у виробництві та скоротити шлях від наукових розробок до практичного застосування в полі та на підприємствах.

Важливою функцією платформи стала інтеграція з Державним аграрним реєстром. Це дозволяє зареєстрованим користувачам заходити в систему без додаткової реєстрації, використовуючи вже наявні облікові дані. Також передбачено форум для спілкування між аграріями, науковцями та представниками влади, де можна обговорювати практичні питання та отримувати фахові відповіді.

За словами заступника міністра економіки Дениса Башлика, на старті платформа вже містить понад 260 матеріалів, включно з аналітикою та практичними порадами.

Запуск AKIS створює для українських аграріїв єдиний цифровий простір доступу до знань і технологій, що має підвищити ефективність виробництва та пришвидшити впровадження інновацій у галузі.

Зауважимо, уряд готує новий пакет підтримки аграріїв і бізнесу в прифронтових регіонах, який передбачає прямі компенсації, податкові пільги, пільгове кредитування та окремий режим для зон ризикованого землеробства.

Автор:
Тетяна Гойденко