Минфин дал разъяснения по финмониторингу для бухгалтеров, риелторов и налоговых консультантов: детали

Министерство финансов Украины провело онлайн-мероприятие для бухгалтеров, риелторов и налоговых консультантов, посвященное работе в обновленной системе финансового мониторинга. Основное внимание было уделено использованию Е-кабинета для взаимодействия с Госфинмониторингом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Фокус именно на этих категориях не случаен. Речь идет о профессиональных сферах, в которых участники рынка чаще нуждаются в четких практических разъяснениях", — отметили в министерстве.

Специалисты именно этих отраслей часто первыми выявляют нетипичное поведение клиентов или противоречия в документах при заключении сделок. Для корректной работы участники рынка должны соблюдать следующие правила:

стать на учет в Госфинмониторинге;

использовать риск-ориентированный подход и знать своего клиента (система KYC);

сообщать о подозрительных операциях в случаях, определенных законодательством.

Государство ввело поэтапный алгоритм перехода на новую систему: сначала установили правила, предоставили время для их изучения, запустили электронные сервисы и только после этого начали процесс актуализации процедур учета. На текущем этапе бизнес может урегулировать вопросы регистрации в рабочем порядке через Е-кабинет.

Директор Департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы Минфина Юрий Конюшенко отметил: "Мы проводим разъяснительные мероприятия, чтобы помочь бизнесу корректно выполнять требования законодательства… Задача Минфина – не создавать дополнительную нагрузку, а обеспечить понятные правила и помочь субъектам финансового мониторинга избегать ошибок в работе… и привели свою деятельность в соответствие с требованиями".

Внедрение цифровых инструментов позволяет предприятиям минимизировать риски нарушений и автоматизировать обмен данными с регулятором.

Напомним, более 1,4 млн сообщений о подлежащих финмониторингу финансовых операциях поступило в Государственную службу финансового мониторинга за три квартала 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Подавляющее большинство – 83% сообщений – касаются пороговых операций.