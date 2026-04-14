НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Мінфін дав роз’яснення щодо фінмоніторингу для бухгалтерів, рієлторів, та податкових консультантів: деталі

жінка, ноутбук, документи
Мінфін дав роз’яснення щодо фінмоніторингу / Freepik

Міністерство фінансів України провело онлайн-захід для бухгалтерів, рієлторів та податкових консультантів, присвячений роботі в оновленій системі фінансового моніторингу. Основна увага була приділена використанню Е-кабінету для взаємодії з Держфінмоніторингом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

"Фокус саме на цих категоріях не випадковий. Йдеться про професійні сфери, в яких учасники ринку частіше потребують чітких практичних роз’яснень", — зазначили в міністерстві.

Фахівці саме цих галузей часто першими виявляють нетипову поведінку клієнтів або суперечності в документах під час укладання угод. Для коректної роботи учасники ринку мають дотримуватися таких правил:

  • стати на облік у Держфінмоніторингу; 
  • використовувати ризик-орієнтований підхід та знати свого клієнта (система KYC); 
  • повідомляти про підозрілі операції у випадках, що визначені законодавством.

Держава запровадила поетапний алгоритм переходу на нову систему: спочатку встановили правила, надали час на їх вивчення, запустили електронні сервіси й тільки після цього розпочали процес актуалізації процедур обліку. На поточному етапі бізнес має можливість врегулювати питання реєстрації в робочому порядку через Е-кабінет.

Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну Юрій Конюшенко зазначив: "Ми проводимо роз’яснювальні заходи, щоб допомогти бізнесу коректно виконувати вимоги законодавства… Завдання Мінфіну – не створювати додаткове навантаження, а забезпечити зрозумілі правила і допомогти суб’єктам фінансового моніторингу уникати помилок у роботі… На цьому етапі для нас важливо, щоб суб’єкти правильно увійшли в систему і привели свою діяльність у відповідність до вимог".

Впровадження цифрових інструментів дозволяє суб’єктам господарювання мінімізувати ризики порушень та автоматизувати обмін даними з регулятором.

Нагадаємо, понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість — 83% повідомлень — стосуються порогових операцій.

Автор:
Тетяна Ковальчук