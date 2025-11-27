Як бізнесу адаптуватися до посилення фінмоніторингу: поради від банків на GET Business Festival 2025

Під час війни український бізнес стикається з новими ризиками та регуляторними вимогами, що змушує компанії перебудовувати підходи до ведення фінансів. Під час панельної дискусії на GET Business Festival 2025 представники провідних банків поділилися порадами, як підприємцям зберігати стійкість, реагувати на виклики та працювати прозоро, незважаючи на складні обставини.

Основну увагу приділили обговоренню впливу повномасштабного вторгнення на фінансову поведінку бізнесу, вимогам фінансового моніторингу та існуючим програмам підтримки. Ключова теза, що об’єднала спікерів, полягає в тому, що українська банківська система є "кровоносною системою" для економіки, а її функціонування критично важливе для якісного зростання ВВП та розвитку бізнесу.

За словами представників банків, українські підприємці продемонстрували надзвичайну стійкість та здатність до швидкої адаптації до умов війни. На сьогодні близько 90% підприємств, які тимчасово призупиняли свою діяльність, вже відновили її. А деякі галузі навіть зростають. "Найменше постраждав ІТ-сектор, який продовжує нарощувати експорт та не залежить від географії. У аграрній сфері обсяги виробництва відновилися до довоєнного рівня. Також прогнозується зростання на 20% у торговій галузі", - зазначила директорка департаменту МСБ Sense Bank Яна Шумунова.

Директорка департаменту МСБ Sense Bank Яна Шумунова. Фото: Delo.ua

Водночас змінилася поведінка самих клієнтів: вони перейшли від реактивного до проактивного підходу. Тепер підприємці вимагають від банків не лише ретроспективних звітів та аналітики, а й прогнозів, а також певної екосистеми сервісів. ФОПи, які активно використовують застосунки та автоматизовані процеси, стали драйвером для банків у впровадженні цифровізації послуг.

Одним із викликів для бізнесу стало посилення фінансового моніторингу. Розуміння цього процесу стало ключовою складовою як для ведення поточної діяльності, так і для долучення до кредитування. "Жоден із банків, які працюють в Україні, не зацікавлений у створенні труднощів для своїх клієнтів. Банки прагнуть, щоб клієнт був у безпеці та задоволений послугами, але з іншого боку кожен банк зобов'язаний виконувати вимоги законодавства та регулятора - Національного банку", - пояснив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Під час обговорення теми спікери визначили низку типових помилок, які найчастіше призводять до затримок або блокування платежів. Серед них:

Несвоєчасна актуалізація даних. Банки вимагають своєчасного повідомлення про будь-які зміни в бізнесі: оновлення інформації про зміну структури власності, кінцевого бенефіціара, КВЕДів тощо.

Заниження фінансового стану. Зазначення в банківській анкеті менших реальних доходів, ніж ті, що звітуються до податкової. Якщо обороти перевищують заявлені, це стає сигналом для перевірки.

Помилки у призначенні платежу. Використання некоректних або надто загальних формулювань, наприклад, "оплата за контракт" замість "плата за послуги навчання" чи "плата за конкретний товар".

Співпраця з ризикованими контрагентами. Розрахунки з одноразовими контрагентами без належної перевірки або контрагентами в офшорах.

Невідповідність платежів діяльності. Здійснення операцій, які не відповідають заявленому КВЕДу, наприклад, коли ІТ-компанія раптово оплачує метал чи цукерки.

Непрозорі готівкові операції. Часті операції з внесення або зняття готівки.

Переказ коштів на картки третіх осіб. Переведення бізнесових коштів на фізичні картки інших осіб, а не на власні рахунки чи рахунки підприємства.

Модель "багато ФОПів навколо виробництва". Такі схеми привертають підвищену увагу фінмоніторингу, тож бізнесу радять переходити на ТОВ.

Щоб зменшити ризики блокування фінансової діяльності та забезпечити безперервність операцій, спікери рекомендують підприємцям бути проактивними та відкритими у взаємодії з банками. Фахівці виокремили загальні правила:

1. Деталізація цілі платежу. Краще вказувати конкретну та детальну ціль платежу.

2. Готовність до підтвердження. Слід зберігати всі підтверджуючі документи (договори, інвойси, акти тозо). Це особливо важливо для послуг та великих, неочікуваних контрактів.

3. Перевірка контрагентів. У банках радять показувати ключових контрагентів для попередньої перевірки, щоб уникнути проблем після здійснення платежу.

"Коли клієнт підписує контракт із контрагентом, який пізніше потрапляє під моніторинг, у нас виникають питання також і до клієнта. Ми зупиняємо операції на рахунку і аналізуємо ситуацію. Тож дуже раджу подавати на перевірку своєму банку перелік ключових агентів - підприємцям також корисно знати, з ким вони працюють і кому платять", - зазначає заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ Олег Поляк.

Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ Олег Поляк. Фото: Delo.ua

4. Швидка та чесна відповідь. Треба оперативно відповідати на запити фінансового моніторингу та звертатися до персонального менеджера банку, який може допомогти сформувати пакет документів.

5. Взаємодія при сезонності. Якщо бізнес є сезонним (наприклад, аграрний сектор, торгівля напоями чи квітами), необхідно зазначати це в анкеті, пояснюючи очікуване перевищення оборотів у певні періоди.

6. Відкритість та консультування. Краще звертатися за порадою безпосередньо до банку, а не до зовнішніх консультантів.

Також під час панельної дискусії спікери обговорили ініціативу НБУ для підтримки бізнесу у прифронтових регіонах - "територіях стійкості". Її суть полягає у зміні підходу до оцінки фінансової стійкості клієнтів: банкам дозволяють оцінювати клієнтів з прифронтових зон не за минулими показниками, а за їхнім майбутнім бізнес-планом. Це стосується, зокрема, інвестиційних кредитів на відновлення.

Такий підхід дозволяє банкам формувати менші резерви під такі кредити, що робить кредитування вигіднішим для фінансових установ. Для отримання фінансування бізнес має надати детальний бізнес-план, що описує виробництво, джерела сировини, покупців та логістичний ланцюжок для забезпечення погашення кредиту.

"Це розумний підхід, і ми вже використовували його при кредитуванні клієнтів. В Ощадбанку відсутні будь-які вимоги до кількості кілометрів роботи бізнесу від лінії розмежування, бо ми розуміємо, що бізнеси мають працювати і там. Цього року таким підприємцям ми видали близько 8 млрд грн кредитів", - розповіла директорка департаменту кредитування та підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу АТ "Ощадбанк" Юлія Жуланова.

Директорка департаменту кредитування та підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу АТ "Ощадбанк" Юлія Жуланова. Фото: Delo.ua

Спікери підкреслили, що сьогодні банки балансують між підтримкою бізнесу та управлінням ризиками. "У центральних та західних регіонах ми повністю відновили довоєнні правила кредитування. У менш безпечних регіонах акцент робиться на прозорості структури власності, походженні коштів, адаптованості бізнес-моделі, наявності постійних покупців тощо. У нашому банку 35% кредитів видаються за держпрограмами, тоді як більшість за стандартними", - зазначила керівниця з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку Олена Шпирка.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас та керівниця з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку Олена Шпирка. Фото: Delo.ua

Загальним висновком панельної дискусії стало те, що детінізація бізнесу є ключовим пріоритетом України на шляху до ЄС та в рамках співпраці з МВФ. "Банківський сектор в Україні є прозорим, активно імплементує європейські директиви, досягнувши 78% схожості регуляцій з ЄС, і виступає надійним партнером для підприємців", - підкреслив Андрій Дубас. Бізнесам же треба максимально переходити до "білих" операцій, використовуючи легальні механізми, щоб уникнути труднощів із банками.