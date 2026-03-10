Минфин обнародовал данные о зарплатах госслужащих за январь 2026 года

Министерство финансов Украины продолжает обеспечивать прозрачность и открытость использования бюджетных средств, в частности, по оплате труда в государственном секторе (кроме сектора безопасности и обороны).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Минфина.

На основе ежемесячных данных от государственных органов Минфин обновляет аналитический инструмент – дашборд, отражающий заработные платы и численность работников государственных органов, местных администраций и органов судебной власти.

Численность работников и структура

По данным на январь 2026 года, общая численность работников государственных органов, относительно которых известны данные о зарплатах, составила 165,5 тысяч человек:

108,1 тыс. человек - центральные органы власти (с территориальными подразделениями),

23,2 тыс. человек - местные государственные администрации,

34,2 тыс. человек - органы судебной власти.

Средний уровень оплаты труда

Средняя заработная плата в январе традиционно демонстрирует сезонное понижение:

аппараты центральных органов власти - 53,3 тыс. грн,

областные и территориальные управления центральных органов - 31,5 тыс. грн и 15,5 тыс. грн соответственно,

областные государственные администрации - 24,1 тыс. грн,

районные государственные администрации - 20,1 тыс. грн.

Наибольшую зарплату получали работники сектора НКРЭ КП – 84,6 тыс. грн, а наименьшую – в Нацслужбе посредничества и примирения – 27 тыс. грн.

В 2025 году численность госслужащих сократилась на 5,1 тыс. человек, а средняя зарплата продолжала расти умеренными темпами.

Заметим, что несмотря на увеличение расходов на оплату труда государственных служащих, результат реформы госслужбы не достигнут. 78,6% опрошенных чиновников отметили, что их нынешняя зарплата не является адекватным вознаграждением за профессиональное исполнение обязанностей и инициативность.