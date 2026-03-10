Мінфін оприлюднив дані про зарплати держслужбовців за січень 2026 року

Міністерство фінансів України продовжує забезпечувати прозорість і відкритість використання бюджетних коштів, зокрема щодо оплати праці у державному секторі (крім сектору безпеки та оборони).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Мінфіну.

На основі щомісячних даних від державних органів Мінфін оновлює аналітичний інструмент — дашборд, що відображає заробітні плати та чисельність працівників державних органів, місцевих адміністрацій і органів судової влади.

Чисельність працівників та структура

За даними на січень 2026 року загальна чисельність працівників державних органів, щодо яких відомі дані про зарплати, становила 165,5 тисяч осіб:

108,1 тис. осіб — центральні органи влади (з територіальними підрозділами),

23,2 тис. осіб — місцеві державні адміністрації,

34,2 тис. осіб — органи судової влади.

Середній рівень оплати праці

Середня заробітна плата у січні традиційно демонструє сезонне зниження:

апарати центральних органів влади — 53,3 тис. грн,

обласні та територіальні управління центральних органів — 31,5 тис. грн та 15,5 тис. грн відповідно,

обласні державні адміністрації — 24,1 тис. грн,

районні державні адміністрації — 20,1 тис. грн.

Найбільшу зарплатню отримували працівники сектору НКРЕ КП - 84,6 тис. грн, а найменшу - у Нацслужбі посередництва та примирення - 27 тис.

У 2025 році чисельність держслужбовців скоротилася на 5,1 тис. осіб, а середня зарплата продовжувала зростати помірними темпами.

Зауважимо, попри збільшення видатків на оплату праці державних службовців, результату реформи держслужби не досягнуто. 78,6% опитаних чиновників зазначили, що їхня нинішня зарплата не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.