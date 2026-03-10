- Категорія
Мінфін оприлюднив дані про зарплати держслужбовців за січень 2026 року
Міністерство фінансів України продовжує забезпечувати прозорість і відкритість використання бюджетних коштів, зокрема щодо оплати праці у державному секторі (крім сектору безпеки та оборони).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Мінфіну.
На основі щомісячних даних від державних органів Мінфін оновлює аналітичний інструмент — дашборд, що відображає заробітні плати та чисельність працівників державних органів, місцевих адміністрацій і органів судової влади.
Чисельність працівників та структура
За даними на січень 2026 року загальна чисельність працівників державних органів, щодо яких відомі дані про зарплати, становила 165,5 тисяч осіб:
- 108,1 тис. осіб — центральні органи влади (з територіальними підрозділами),
- 23,2 тис. осіб — місцеві державні адміністрації,
- 34,2 тис. осіб — органи судової влади.
Середній рівень оплати праці
Середня заробітна плата у січні традиційно демонструє сезонне зниження:
- апарати центральних органів влади — 53,3 тис. грн,
- обласні та територіальні управління центральних органів — 31,5 тис. грн та 15,5 тис. грн відповідно,
- обласні державні адміністрації — 24,1 тис. грн,
- районні державні адміністрації — 20,1 тис. грн.
Найбільшу зарплатню отримували працівники сектору НКРЕ КП - 84,6 тис. грн, а найменшу - у Нацслужбі посередництва та примирення - 27 тис.
У 2025 році чисельність держслужбовців скоротилася на 5,1 тис. осіб, а середня зарплата продовжувала зростати помірними темпами.
Зауважимо, попри збільшення видатків на оплату праці державних службовців, результату реформи держслужби не досягнуто. 78,6% опитаних чиновників зазначили, що їхня нинішня зарплата не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.