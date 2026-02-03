У 2025 році чисельність держслужбовців скоротилася на понад 5000 осіб: як це вплинуло на зарплати

За підсумками 2025 року державний апарат України став компактнішим. Фактична чисельність працівників держорганів зменшилася на 5,1 тис. осіб (приблизно на 3%), скоротившись із 169,8 тис. до 164,7 тис. працівників. Процес оптимізації торкнувся практично всіх ланок: від центральних органів виконавчої влади до місцевих адміністрацій та судової системи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На фоні скорочення штату спостерігалося помірне зростання доходів. Середня заробітна плата в апаратах центральної влади за рік зросла з 54,4 тис. грн до 59,7 тис. грн. Це становить близько 9,7% середньорічного зростання.

Водночас динаміка оплати праці наприкінці року була стриманішою. У грудні 2025 року середня зарплата в апаратах центральних органів державної влади становила 81,63 тис. грн, що лише на 2,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш помітні зміни в оплаті праці наприкінці року зафіксували у таких установах:

Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА);

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

Державному управлінні справами.

Як зазначили в Мінфіні, важливо розуміти, що грудневі цифри традиційно вищі через специфіку законодавства. Вони часто включають одноразові виплати: компенсації за невикористані відпустки; матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань; вихідну допомогу при звільненні та інші передбачені законом нарахування.

Загалом отримані дані свідчать, що потенціал зростання середньомісячної заробітної плати державних службовців у 2025 році був обмеженим. Збільшення оплати праці відбувалося поступово та супроводжувалося скороченням чисельності працівників у державному секторі.

Нагадаємо, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у грудні 2025 року зросла на 13,8% порівняно з листопадом і склала 30 926 грн.