В 2025 году численность госслужащих сократилась более чем на 5000 человек: как это повлияло на зарплаты

По итогам 2025 года государственный аппарат Украины стал более компактным. Фактическая численность работников госорганов уменьшилась на 5,1 тыс. человек (приблизительно на 3%), сократившись со 169,8 тыс. до 164,7 тыс. человек. Процесс оптимизации коснулся практически всех звеньев: от центральных органов исполнительной власти до местных администраций и судебной системы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На фоне сокращения штата наблюдался умеренный рост доходов. Средняя заработная плата в аппаратах центральных властей за год выросла с 54,4 тыс. грн до 59,7 тыс. грн. Это составляет около 9,7% среднегодового роста.

В то же время динамика оплаты труда в конце года была более сдержанной. В декабре 2025 года средняя зарплата в аппаратах центральных органов государственной власти составила 81,63 тыс. грн, что всего на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметные изменения в оплате труда в конце года зафиксировали в следующих учреждениях:

Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА);

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

Государственное управление делами.

Как отметили в Минфине, важно понимать, что декабрьские цифры традиционно выше специфики законодательства. Они часто включают единовременные выплаты: компенсации за неиспользованные отпуска; материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов; выходное пособие при увольнении и другие предусмотренные законом начисления.

В целом, полученные данные свидетельствуют, что потенциал роста среднемесячной заработной платы государственных служащих в 2025 году был ограничен. Увеличение оплаты труда происходило постепенно и сопровождалось сокращением численности работников в государственном секторе.

Напомним, средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2025 года выросла на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн.