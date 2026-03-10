- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минфин привлек еще 4,2 млрд грн из-за продажи военных облигаций
Во время очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины привлекли 4,2 млрд гривен.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Наибольший объем поступил от продажи облигаций сроком 1,2 года. Их доходность составила 15,15% годовых, а средневзвешенная – 15,11%. Благодаря этому инструменту в бюджет привлекли более 2,1 млрд. грн.
Еще 2,1 млрд грн обеспечило размещение облигаций сроком на 2 года. Их доходность составила 15,87% годовых, средневзвешенная – 15,78%.
С начала 2026 года правительство привлекло через облигации внутреннего госзайма 113,6 млрд гривен.
С начала полномасштабной войны объем привлеченных средств превысил 2,1 трлн. гривен.
Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и обеспечение финансовой устойчивости государства.
Как работают аукционы
Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник.
Номинал одной облигации составляет:
- 1000 гривен,
- 1000 долларов США,
- 1000 евро.
Инвестирование в военные облигации позволяет гражданам и бизнесу поддержать финансирование обороны и экономики страны, в то же время получая доход по инвестициям.
Заметим, портфель ОВГЗ в собственности физических лиц в 2025 году вырос с 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн или на 33,4 млрд грн (+42,6%), а их доля в общем портфеле повысилась с 4,2% до 5,7%.