Минфин привлек еще 4,2 млрд грн из-за продажи военных облигаций

Во время очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины привлекли 4,2 млрд гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Наибольший объем поступил от продажи облигаций сроком 1,2 года. Их доходность составила 15,15% годовых, а средневзвешенная – 15,11%. Благодаря этому инструменту в бюджет привлекли более 2,1 млрд. грн.

Еще 2,1 млрд грн обеспечило размещение облигаций сроком на 2 года. Их доходность составила 15,87% годовых, средневзвешенная – 15,78%.

С начала 2026 года правительство привлекло через облигации внутреннего госзайма 113,6 млрд гривен.

С начала полномасштабной войны объем привлеченных средств превысил 2,1 трлн. гривен.

Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и обеспечение финансовой устойчивости государства.

Как работают аукционы

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник.

Номинал одной облигации составляет:

1000 гривен,

1000 долларов США,

1000 евро.

Инвестирование в военные облигации позволяет гражданам и бизнесу поддержать финансирование обороны и экономики страны, в то же время получая доход по инвестициям.

Заметим, портфель ОВГЗ в собственности физических лиц в 2025 году вырос с 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн или на 33,4 млрд грн (+42,6%), а их доля в общем портфеле повысилась с 4,2% до 5,7%.