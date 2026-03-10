Мінфін залучив ще 4,2 млрд грн через продаж військових облігацій

Під час чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету України залучили 4,2 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Найбільший обсяг коштів надійшов від продажу облігацій строком 1,2 року. Їхня дохідність становила 15,15% річних, а середньозважена — 15,11%. Завдяки цьому інструменту до бюджету залучили понад 2,1 млрд грн.

Ще 2,1 млрд грн забезпечило розміщення облігацій строком 2 роки. Їхня дохідність склала 15,87% річних, середньозважена — 15,78%.

З початку 2026 року уряд залучив через облігації внутрішньої держпозики 113,6 млрд гривень.

З початку повномасштабної війни обсяг залучених коштів перевищив 2,1 трлн гривень.

Кошти від розміщення військових облігацій спрямовуються на підтримку Збройних сил України та забезпечення фінансової стійкості держави.

Як працюють аукціони

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка.

Номінал однієї облігації становить:

1000 гривень,

1000 доларів США,

1000 євро.

Інвестування у військові облігації дозволяє громадянам і бізнесу підтримати фінансування оборони та економіки країни, водночас отримуючи дохід за інвестиціями.

Зауважимо, портфель ОВДП у власності фізичних осіб у 2025 році зріс з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, або на 33,4 млрд грн (+42,6%), а їхня частка в загальному портфелі підвищилася з 4,2% до 5,7%.