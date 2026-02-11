Запланована подія 2

Минфин провел второй с начала года switch-аукцион по обмену ОВГЗ на 10 миллиардов гривен

гривна
Минфин провел очередной аукцион ОВГЗ. / Shutterstock

Министерство финансов Украины 11 февраля 2026 провело второй с начала 2026 switch-аукцион. Целью мероприятия стал обмен облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), срок погашения которых приближается, на новые выпуски с более длительным сроком обращения.

По результатам торгов были удовлетворены заявки на 10 млрд грн по номинальной стоимости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доходность новых облигаций

Инвесторам предложили заменить облигации, которые должны были быть погашены 18 марта 2026 года, на новый выпуск с датой погашения 7 марта 2029 года. Параметры новых ОВГЗ:

  • срок обращения - 1118 дней (более 3 лет);
  • предельный уровень доходности - 16,8%;
  • средневзвешенный уровень доходности – 16,79%.

В рамках обмена в Министерство финансов будет зачислено для погашения и аннулирования 10,17 млн. облигации, со сроком погашения 18 марта 2026 года на общую сумму 10,9 млрд. гривен.

Что такое switch-аукцион?

Switch-аукцион – это финансовый инструмент, используемый Минфином для активного управления госдолгом, позволяя инвесторам обменять старые облигации (ОВГЗ) на новые выпуски. Это помогает уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет, реструктуризировать долг и эффективно управлять ликвидностью.

19 февраля 2025 г. Министерство финансов совместно с НБК провели свой первый switch-аукцион по обмену государственных облигаций на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg. Эта платформа полностью интегрирована с информационными, аналитическими и коммуникационными инструментами Bloomberg Terminal и используется более чем в 40 странах мира.

Заметим, в стране продолжают активно инвестировать в государственные облигации: портфель ОВГЗ, который содержат физические и юридические лица, за год вырос более чем на 44%.

Автор:
Татьяна Ковальчук