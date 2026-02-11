Мінфін провів другий від початку року switch-аукціон з обміну ОВДП на 10 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України 11 лютого 2026 року провело другий з початку 2026 року switch-аукціон. Метою заходу став обмін облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), термін погашення яких наближається, на нові випуски з довшим терміном обігу. За результатами торгів було задоволено заявок на 10 млрд грн за номінальною вартістю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Дохідність нових облігацій

Інвесторам запропонували замінити облігації, що мали бути погашені 18 березня 2026 року, на новий випуск із датою погашення 7 березня 2029 року. Параметри нових ОВДП:

термін обігу — 1118 днів (понад 3 роки);

граничний рівень дохідності — 16,8%;

середньозважений рівень дохідності — 16,79%.

У межах обміну до Міністерства фінансів буде зараховано для погашення та анулювання 10,17 млн облігації, з терміном погашення 18 березня 2026 року на загальну суму 10,9 млрд гривень.

Що таке switch-аукціон?

Switch-аукціон — це фінансовий інструмент, що використовується Мінфіном для активного управління держборгом, дозволяючи інвесторам обміняти старі облігації (ОВДП) на нові випуски. Це допомагає зменшити короткострокове навантаження на бюджет, реструктуризувати борг та ефективно управляти ліквідністю.

19 лютого 2025 року Міністерство фінансів спільно з НБК провели свій перший switch-аукціон з обміну державних облігацій на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg. Ця платформа є повністю інтегрованою з інформаційними, аналітичними і комунікаційними інструментами Bloomberg Terminal і використовується більш ніж у 40 країнах світу.

Зауважимо, українці продовжують активно інвестувати в державні облігації: портфель ОВДП, який утримують фізичні та юридичні особи, за рік зріс більш ніж на 44%.