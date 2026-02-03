Минобороны добавило еще 7 категорий к автопродлению отсрочок

Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочок от мобилизации, которые продолжаются автоматически. В настоящее время около 90% оформленных отсрочок пролонгируются без подачи заявлений, справок и каких-либо дополнительных действий со стороны граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Автоматическое продление отсрочок от мобилизации

"До 2 февраля включительно произошло очередное автопродолжение. Оно касалось как отсрочок, оформленных через "Резерв+", так и поданных через ЦНАП. На этот раз к механизму добавили еще 7 категорий отсрочок", - говорится в сообщении.

Новые категории отсрочок

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью III группы;

люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

учителя школ.

Автоматическое продление отсрочок от мобилизации сохраняется для следующих категорий:

люди с инвалидностью;

лица, временно непригодные к военной службе;

родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью I или II группы;

лица, которые ухаживают за родными или родителями супругов с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;

родители троих и более детей, рожденных в одном браке;

студенты и аспиранты учебных заведений;

работники заведений высшего и профессионального образования;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена.

Как работает автопродолжение отсрочок

Пользователи "Резерв+", для которых предусмотрено автоматическое продление отсрочки, сначала получают push-уведомление о запланированной пролонгации. После завершения обработки данных в государственных реестрах поступает отдельное сообщение с подтверждением, что отсрочка уже продолжена.

Если уведомление не поступило, это свидетельствует об отсутствии или устаревшей информации в государственных реестрах. В таком случае необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный ЦНАП.

В то же время, территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления на оформление отсрочок непосредственно от граждан.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочек теперь можно оформить в "Резерв+" или же обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.