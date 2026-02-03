Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони додало ще 7 категорій до автопродовження відстрочок

Резерв+, інвалідіність, відстрочка
Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації / Pixabay

Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які продовжуються автоматично. Наразі близько 90% оформлених відстрочок пролонговуються без подання заяв, довідок і будь-яких додаткових дій з боку громадян.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації

"До 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через "Резерв+", так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій відстрочок", - йдеться в повідомленні.

  • Нові категорії відстрочок
  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі шкіл.

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації зберігається для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • особи, тимчасово непридатні до військової служби;
  • батьки дітей з інвалідністю віком до 18 років;
  • батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;
  • особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи;
  • особи, які доглядають за рідними або батьками подружжя з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • студенти та аспіранти закладів освіти;
  • працівники закладів вищої та професійної освіти;
  • особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або в період воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військовослужбовці, звільнені з полону.

Як працює автопродовження відстрочок

Користувачі застосунку "Резерв+", для яких передбачене автоматичне продовження відстрочки, спершу отримують push-сповіщення про заплановану пролонгацію. Після завершення обробки даних у державних реєстрах надходить окреме повідомлення з підтвердженням, що відстрочку вже продовжено.

Якщо сповіщення не надійшло, це свідчить про відсутність або застарілість інформації в державних реєстрах. У такому випадку необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного ЦНАПу.

Водночас територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають заяви на оформлення відстрочок безпосередньо від громадян.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в "Резерв+" або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько