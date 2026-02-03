Міноборони додало ще 7 категорій до автопродовження відстрочок

Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які продовжуються автоматично. Наразі близько 90% оформлених відстрочок пролонговуються без подання заяв, довідок і будь-яких додаткових дій з боку громадян.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації

"До 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через "Резерв+", так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій відстрочок", - йдеться в повідомленні.

Нові категорії відстрочок

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл.

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації зберігається для таких категорій:

люди з інвалідністю;

особи, тимчасово непридатні до військової служби;

батьки дітей з інвалідністю віком до 18 років;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які доглядають за рідними або батьками подружжя з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

студенти та аспіранти закладів освіти;

працівники закладів вищої та професійної освіти;

особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або в період воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону.

Як працює автопродовження відстрочок

Користувачі застосунку "Резерв+", для яких передбачене автоматичне продовження відстрочки, спершу отримують push-сповіщення про заплановану пролонгацію. Після завершення обробки даних у державних реєстрах надходить окреме повідомлення з підтвердженням, що відстрочку вже продовжено.

Якщо сповіщення не надійшло, це свідчить про відсутність або застарілість інформації в державних реєстрах. У такому випадку необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного ЦНАПу.

Водночас територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають заяви на оформлення відстрочок безпосередньо від громадян.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в "Резерв+" або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.