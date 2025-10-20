Минобороны готовит стандарты по образцу НАТО для контроля качества в ОПК

Министерство обороны Украины продолжает синхронизацию национальной системы государственного обеспечения качества с международными стандартами ISO и стандартами НАТО серии AQAP.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Минобороны готовит стандарты по образцу НАТО

Разработанные документы установят единые квалификационные требования к профессиональной компетентности специалистов, отвечающих за качество в сфере оборонных закупок. Это составная часть работы Министерства обороны по внедрению системы государственного гарантирования качества, которая будет соответствовать международным стандартам в сфере оборонных закупок.

Введение профессиональных стандартов позволит реализовать механизмы оценки соответствия персонала, вовлеченного в обеспечение качества. Такое оценивание будет осуществлять профильное подразделение повышения квалификации и оценивания Главного управления государственного обеспечения качества.

Основными направлениями деятельности по профессиональному стандарту "Аудитор систем качества предприятий оборонно-промышленного комплекса" определены:

организацию и проведение аудитов систем менеджмента качества на соответствие международным стандартам ISO и стандартам серии AQAP;

анализ рисков, связанных с обеспечением жизненного цикла продукции оборонного назначения;

оценка эффективности внедренных мер по обеспечению качества и разработке рекомендаций по совершенствованию систем менеджмента качества.

По профессиональному стандарту "специалист по государственному обеспечению качества", в частности:

разработка законопроектов и нормативных актов в сфере государственного обеспечения качества;

подготовка и обеспечение реализации международных договоров о сотрудничестве по государственному обеспечению качества;

адаптация и внедрение национальных и военных стандартов на основе стандартов НАТО в области обеспечения качества.

После разработки проекты профессиональных стандартов будут вынесены на публичное общественное обсуждение.

