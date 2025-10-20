Міноборони готує стандарти за зразком НАТО для контролю якості в ОПК

Міністерство оборони України продовжує синхронізацію національної системи державного гарантування якості з міжнародними стандартами ISO та стандартами НАТО серії AQAP.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Міноборони готує стандарти за зразком НАТО

Розроблені документи встановлять єдині кваліфікаційні вимоги до професійної компетентності фахівців, які відповідають за забезпечення якості у сфері оборонних закупівель. Це є складовою роботи Міністерства оборони з упровадження системи державного гарантування якості, що відповідатиме міжнародним стандартам у сфері оборонних закупівель.

Запровадження професійних стандартів дасть змогу реалізувати механізми оцінювання відповідності персоналу, залученого до забезпечення якості. Таке оцінювання здійснюватиме профільний підрозділ із підвищення кваліфікації та оцінювання Головного управління державного гарантування якості.

Основними напрямами діяльності за професійним стандартом "Аудитор систем якості підприємств оборонно-промислового комплексу" визначено:

організацію та проведення аудитів систем менеджменту якості на відповідність міжнародним стандартам ISO та стандартам НАТО серії AQAP;

аналіз ризиків, пов’язаних із забезпеченням життєвого циклу продукції оборонного призначення;

оцінювання ефективності впроваджених заходів із забезпечення якості та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення систем менеджменту якості.

За професійним стандартом "фахівець із державного гарантування якості", зокрема:

розробка законопроєктів та нормативних актів у сфері державного гарантування якості;

підготовка та забезпечення реалізації міжнародних договорів про співпрацю з державного гарантування якості;

адаптація та впровадження національних та військових стандартів на основі стандартів НАТО у сфері забезпечення якості.

Після завершення розробки проєкти професійних стандартів будуть винесені на публічне громадське обговорення.

Раніше повідомлялось, що експорт українського озброєння може принести в державний бюджет від $500 млн до $1 млрд податків. Ця сума в першу чергу залежатиме від обсягів продажу зброї.