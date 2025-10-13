Запланована подія 2

Державні розробки Міноборони стануть доступними для серійного виробництва

Уряд відкрив шлях для масштабування технологій Міноборони та залучення НАТО-партнерів / Freepik

Уряд запустив експериментальний механізм передачі технологій Міністерства оборони у серійне виробництво. Це дозволить збільшити обсяги перевіреної техніки на фронті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Державні розробки Міноборони стануть доступними

Міністерство оборони запускає експериментальний механізм передачі своїх технологій у серійне виробництво. Розробки, які вже довели свою ефективність, тепер можуть швидко масштабуватися кількома виробниками одночасно.

Це відкриває низку можливостей:

  • значно збільшити обсяги виробництва та забезпечити фронт перевіреною технікою;
  • розширити асортимент озброєння, використовуючи наявні державні розробки;
  • залучити потенціал партнерів НАТО для вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.

Технології залишаються у власності держави. Доступ надається лише перевіреним виробникам за чіткими критеріями.

"Прискорюємо розробку нових дослідних зразків озброєння, масштабуємо їхнє виробництво, зменшуємо залежність від імпорту, поглиблюємо міжнародну співпрацю. Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів та посилення обороноздатності України" , - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що експорт українського озброєння може принести в державний бюджет від $500 млн до $1 млрд податків. Ця сума в першу чергу залежатиме від обсягів продажу зброї.

Автор:
Ольга Опенько