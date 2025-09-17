Міноборони спростило списання та комплектування безпілотників у ЗСУ

Міністерство оборони України затвердило зміни до порядку списання військового майна, які суттєво спрощують роботу командирів бойових підрозділів та зменшують бюрократичне навантаження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Відтепер командири бригад можуть списувати втрачене, пошкоджене чи знищене у боях майно одним актом списання. Це стосується будь-якого майна вартістю до 1,7 млн грн, крім будівель та споруд. Нові правила уніфікують процес для всіх військових частин, незалежно від підпорядкування.

Окремо врегульовано процедуру роботи з безпілотними системами. Відтепер дрони, їхні комплектуючі, боєприпаси та обладнання списуються єдиним актом за результатами бойового застосування, навчань або випробувань.

Якщо підрозділ запускає кілька БпЛА протягом доби, складається один акт на весь день, який затверджує командир частини без додаткових погоджень з вищими рівнями.

Міністр оборони Денис Шмигаль підкреслив, що оновлений алгоритм дозволить мінімізувати бюрократичне навантаження на бойові підрозділи та зосередити час командирів і логістів на виконанні бойових завдань. За його словами, цифровий облік значно полегшить затвердження актів, оскільки відпаде потреба дублювати дані в паперових книгах.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук наголосила, що тепер підрозділи зможуть списувати повний комплект безпілотників і компонентів одним документом, що суттєво пришвидшує процес.

Вона додала, що нові правила також спрощують комплектування і розукомплектування дронів: тепер достатньо одного акту зміни якісного стану, без тривалих погоджень із командуванням.

Зміни стосуються не лише авіаційних безпілотних систем, а й наземних роботизованих комплексів та водних дронів.

Оновлений порядок також визначає чіткий перелік документів, які додаються до акта списання: витяг з наказу командира, відомість визначення залишкової вартості, фото- або відеофіксація втрат (за наявності) та паспорт майна. Інші документи вимагати заборонено.

Нагадаємо, в середині серпня уряд ухвалив рішення, спрямовані на зменшення бюрократії у війську та посилення обороноздатності. Ще на початку травня Зеленський підписав закон №4344-IX, який спрощує процедуру списання військового майна, пошкодженого або знищеного під час дії воєнного стану.