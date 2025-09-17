Минобороны упростило списание и комплектование беспилотников в ВСУ

Министерство обороны Украины утвердило изменения в порядок списания военного имущества, существенно упрощающих работу командиров боевых подразделений и уменьшающих бюрократическую нагрузку.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Теперь командиры бригад могут списывать утраченное, поврежденное или уничтоженное в боях имущество одним актом списания. Это касается любого имущества стоимостью до 1,7 млн. грн., кроме зданий и сооружений. Новые правила унифицируют процесс для всех воинских частей, вне зависимости от подчинения.

Отдельно урегулирована процедура работы с беспилотными системами. Теперь дроны, их комплектующие, боеприпасы и оборудование списываются единым актом по результатам боевого применения, учений или испытаний.

Если подразделение запускает несколько БпЛА в течение суток, составляется один акт на весь день, утверждаемый командиром части без дополнительных согласований с более высокими уровнями.

Министр обороны Денис Шмигаль подчеркнул, что обновленный алгоритм позволит минимизировать бюрократическую нагрузку на боевые подразделения и сосредоточить время командиров и логистов на выполнении боевых задач. По его словам, цифровой учет значительно облегчит утверждение актов, поскольку отпадет необходимость дублировать данные в бумажных книгах.

Заместитель министра обороны по цифровому развитию Оксана Ферчук подчеркнула, что теперь подразделения смогут списывать полный комплект беспилотников и компонентов одним документом, что существенно ускоряет процесс.

Она добавила, что новые правила также упрощают комплектование и разукомплектование дронов: теперь достаточно одного акта изменения качественного состояния, без длительных согласований с командованием.

Изменения касаются не только авиационных беспилотных систем, но и наземных роботизированных комплексов и водных дронов.

Обновленный порядок также определяет четкий перечень документов, прилагаемых к акту списания: выписка из приказа командира, ведомость определения остаточной стоимости, фото- или видеофиксация потерь (при наличии) и паспорт имущества. Остальные документы требовать запрещено.

Напомним, в середине августа правительство приняло решения, направленные на уменьшение бюрократии в армии и усиление обороноспособности. Еще в начале мая Зеленский подписал закон №4344-IX, упрощающий процедуру списания военного имущества, поврежденного или уничтоженного во время действия военного положения.