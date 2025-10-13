Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Наличный курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государственные разработки Минобороны станут доступны для серийного производства

оружие, производители, Минобороны
Правительство открыло путь для масштабирования технологий Минобороны и привлечения НАТО-партнеров / Freepik

Правительство запустило экспериментальный механизм передачи технологий Министерства обороны в серийное производство. Это позволит увеличить объем проверенной техники на фронте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Государственные разработки Минобороны станут доступными

Министерство обороны запускает экспериментальный механизм передачи собственных технологий в серийное создание. Разработки, уже доказавшие свою эффективность, теперь могут быстро масштабироваться несколькими производителями одновременно.

Это открывает ряд возможностей:

  • значительно увеличить объем производства и обеспечить фронт проверенной техникой;
  • расширить ассортимент вооружения, используя имеющиеся государственные разработки;
  • привлечь потенциал партнеров НАТО для усовершенствования технологий Минобороны через новый порядок экспорта.

Технологии остаются в собственности государства. Доступ предоставляется только проверенным производителям по четким критериям.

"Ускоряем разработку новых опытных образцов вооружения, масштабируем их производство, уменьшаем зависимость от импорта, углубляем международное сотрудничество. Каждая проверенная технология должна работать в пользу наших воинов и усиления обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экспорт украинского вооружения может принести в государственный бюджет от $500 до $1 млрд налогов. Эта сумма будет в первую очередь зависеть от объемов продаж оружия.

Автор:
Ольга Опенько