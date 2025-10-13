Государственные разработки Минобороны станут доступны для серийного производства

Правительство запустило экспериментальный механизм передачи технологий Министерства обороны в серийное производство. Это позволит увеличить объем проверенной техники на фронте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Государственные разработки Минобороны станут доступными

Министерство обороны запускает экспериментальный механизм передачи собственных технологий в серийное создание. Разработки, уже доказавшие свою эффективность, теперь могут быстро масштабироваться несколькими производителями одновременно.

Это открывает ряд возможностей:

значительно увеличить объем производства и обеспечить фронт проверенной техникой;

расширить ассортимент вооружения, используя имеющиеся государственные разработки;

привлечь потенциал партнеров НАТО для усовершенствования технологий Минобороны через новый порядок экспорта.

Технологии остаются в собственности государства. Доступ предоставляется только проверенным производителям по четким критериям.

"Ускоряем разработку новых опытных образцов вооружения, масштабируем их производство, уменьшаем зависимость от импорта, углубляем международное сотрудничество. Каждая проверенная технология должна работать в пользу наших воинов и усиления обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экспорт украинского вооружения может принести в государственный бюджет от $500 до $1 млрд налогов. Эта сумма будет в первую очередь зависеть от объемов продаж оружия.