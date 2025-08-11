Минобороны определило перечень подразделений и должностей для операторов дронов в рамках контракта "18-24"

Минобороны утвердило перечень подразделений Вооруженных сил Украины и штатных должностей операторов беспилотных систем, на которых могут проходить службу добровольцы по проекту Контракт 18-24. Теперь граждане в возрасте до 25 лет могут выбрать для службы по этому виду контракта одно из 46 подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу оборонного ведомства.

Среди подразделений, где могут служить добровольцы, в частности: 414 отдельная бригада "Птицы Мадяра", 20 отдельный полк "К-2", 427 отдельный полк "Рарог" и 429 отдельный полк "АХИЛЛЕС".

К подразделениям сил и родов уже участвовавших в проекте войск (Сухопутные войска, Военно-Морские Силы, Десантно-штурмовые войска, Силы беспилотных систем, Силы территориальной обороны), присоединены также подразделения Сил специальных операций и Сил поддержки.

Также решением Генерального Штаба ВСУ утвержден перечень из 32 штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем. Среди них:

оператор гусеничных (колесных) наземных роботизированных комплексов;

оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;

оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения;

оператор беспилотных авиационных комплексов мультироторного типа боевого и специального назначения;

оператор FPV-дронов;

оператор-мастер беспилотных авиационных комплексов;

оператор-разведчик беспилотных авиационных комплексов;

мастер беспилотных авиационных комплексов

Расширение "Контракта 18-24"

30 июля Кабинет министров одобрил предложение Министерства обороны по расширение экспериментального проекта "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и должности, связанные с работой беспилотных систем. Для граждан в возрасте до 25 лет, желающих служить по этому направлению, введена отдельная форма контракта.

Также расширен перечень военнослужащих, которые могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона гривен. Она теперь доступна и тем, кто поступил на службу в возрасте до 25 лет с момента введения военного положения, но еще до официального старта проекта в феврале 2025 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно поручил существенно увеличить прямое финансирование бригад на закупку беспилотников, а также отметил важность расширения программы "18-24", включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта.