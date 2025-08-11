Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Міноборони визначило перелік підрозділів і посад для операторів дронів в межах контракту "18–24"

БПЛА
Добровольці до 25 років можуть стати операторами БПЛА

Міноборони затвердило перелік підрозділів Збройних Сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом “Контракт 18-24”. Відтепер громадяни віком до 25 років можуть обрати для служби за цим видом контракту один із 46 підрозділів ЗСУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Серед підрозділів, де можуть служити добровольці, зокрема: 414-та окрема бригада "Птахи Мадяра", 20 окремий полк "К-2", 427 окремий полк "Рарог" та 429 окремий полк "АХІЛЛЕС".  

До підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті (Сухопутні війська, Військово-Морські Сили, Десантно-штурмові війська, Сили безпілотних систем, Сили територіальної оборони), долучені також підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки.

Також рішенням Генерального Штабу ЗСУ затверджений перелік із 32-х штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Серед них:

  • оператор гусеничних (колісних) наземних роботизованих комплексів;
  • оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;
  • оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення;
  • оператор безпілотних авіаційних комплексів мультироторного типу бойового та спеціального призначення;
  • оператор FPV-дронів;
  • оператор-майстер безпілотних авіаційних комплексів;
  • оператор-розвідник безпілотних авіаційних комплексів;
  • майстер безпілотних авіаційних комплексів.
Фото 2 — Міноборони визначило перелік підрозділів і посад для операторів дронів в межах контракту "18–24"

Розширення "Контракту 18–24"

30 липня Кабінет міністрів схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту "Контракт 18–24". Відтепер він охоплюватиме й посади, пов’язані з роботою безпілотних систем. Для громадян віком до 25 років, які бажають служити за цим напрямком, запроваджено окрему форму контракту.

Також розширено перелік військовослужбовців, які можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 мільйона гривень. Вона тепер доступна й тим, хто вступив на службу у віці до 25 років з моменту запровадження воєнного стану, але ще до офіційного старту проєкту в лютому 2025 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно доручив суттєво збільшити пряме фінансування бригад на закупівлю безпілотників, а також зазначив важливість розширення програми "18-24", включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту.

Автор:
Тетяна Бесараб