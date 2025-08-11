Міноборони визначило перелік підрозділів і посад для операторів дронів в межах контракту "18–24"

Міноборони затвердило перелік підрозділів Збройних Сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом “Контракт 18-24”. Відтепер громадяни віком до 25 років можуть обрати для служби за цим видом контракту один із 46 підрозділів ЗСУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Серед підрозділів, де можуть служити добровольці, зокрема: 414-та окрема бригада "Птахи Мадяра", 20 окремий полк "К-2", 427 окремий полк "Рарог" та 429 окремий полк "АХІЛЛЕС".

До підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті (Сухопутні війська, Військово-Морські Сили, Десантно-штурмові війська, Сили безпілотних систем, Сили територіальної оборони), долучені також підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки.

Також рішенням Генерального Штабу ЗСУ затверджений перелік із 32-х штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Серед них:

оператор гусеничних (колісних) наземних роботизованих комплексів;

оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;

оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення;

оператор безпілотних авіаційних комплексів мультироторного типу бойового та спеціального призначення;

оператор FPV-дронів;

оператор-майстер безпілотних авіаційних комплексів;

оператор-розвідник безпілотних авіаційних комплексів;

майстер безпілотних авіаційних комплексів.

Розширення "Контракту 18–24"

30 липня Кабінет міністрів схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту "Контракт 18–24". Відтепер він охоплюватиме й посади, пов’язані з роботою безпілотних систем. Для громадян віком до 25 років, які бажають служити за цим напрямком, запроваджено окрему форму контракту.

Також розширено перелік військовослужбовців, які можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 мільйона гривень. Вона тепер доступна й тим, хто вступив на службу у віці до 25 років з моменту запровадження воєнного стану, але ще до офіційного старту проєкту в лютому 2025 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно доручив суттєво збільшити пряме фінансування бригад на закупівлю безпілотників, а також зазначив важливість розширення програми "18-24", включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту.