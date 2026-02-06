Запланована подія 2

Минобороны предупреждает о часовых технических работах в приложении "Резерв+"

"Резерв+"
У "Резерв+" появилась новая опция

В ночь на 7 февраля в приложении "Резерв+" временно будут недоступны отдельные услуги из-за плановых технических работ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, 7 февраля с 00:00 до 01:00 пользователи не смогут получить услуги в приложении "Резерв+" или обновить Резерв ID. Ограничения связаны с проведением плановых технических работ в реестре "Оберег".

В Минобороны советуют заранее сохранить электронный военно-учетный документ в формате PDF. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать кнопку "плюс" и выбрать "Загрузить PDF".

После завершения технических работ в 01:00 все сервисы будут работать в обычном режиме.

Также Минобороны расширило перечень категорий отсрочок от мобилизации, которые продолжаются автоматически. В настоящее время около 90% оформленных отсрочок пролонгируются без подачи заявлений, справок и каких-либо дополнительных действий со стороны граждан.

Автор:
Татьяна Гойденко