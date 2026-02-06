- Категорія
Міноборони попереджає про годинні технічні роботи в застосунку "Резерв+"
У ніч на 7 лютого в застосунку "Резерв+" тимчасово будуть недоступні окремі послуги через планові технічні роботи.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.
Як повідомили в Міністерстві оборони України, 7 лютого з 00:00 до 01:00 користувачі не зможуть отримати послуги в застосунку "Резерв+" або оновити Резерв ID. Обмеження пов’язані з проведенням планових технічних робіт у реєстрі "Оберіг".
У Міноборони радять завчасно зберегти електронний військово-обліковий документ у форматі PDF. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути кнопку "плюс" та обрати опцію "Завантажити PDF".
Після завершення технічних робіт о 01:00 усі сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Також Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які продовжуються автоматично. Наразі близько 90% оформлених відстрочок пролонговуються без подання заяв, довідок і будь-яких додаткових дій з боку громадян.