Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны тестирует новую систему "Имущество": для чего она нужна

Минобороны
Минобороны тестирует новую систему для учета ресурсов в воинских частях / Минобороны

Министерство обороны Украины приступило к опытной эксплуатации информационной системы "Имущество", разработанной военнослужащими Центра масштабирования технологических решений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны.

Министр обороны Украины Денис Шмигаль отметил, что ведение учета имущества в воинских частях всегда требовало большого времени и усилий — формирования потребностей, составления отчетности, списания.

"Поэтому поставил задачу перед министерством цифровизировать эти процессы, чтобы военные могли сосредоточиться на важных для обороны задачах", - сказал он.

Система позволяет в единой среде вести полный цикл учета военного имущества на уровне воинской части – от формирования потребности до перемещения, списания и отчетности. Это упрощает работу служб обеспечения и обеспечивает быстрое и прозрачное управление ресурсами.

Основные преимущества системы "Имущество":

  • Скорость: учет, перемещение и раздел имущества осуществляются значительно быстрее.
  • Прозрачность: актуальные данные о движении имущества доступны сразу без ожидания бумажных отчетов.
  • Безопасность: многофакторная аутентификация, доступ к ролям и аудит действий гарантируют защиту информации.

"Цифровизация учета военного имущества позволяет командирам и службам обеспечения принимать обоснованные решения на основе актуальных данных и оперативно реагировать на потребности подразделений. Рада отметить, что это еще одна система, разработанная военными подразделениями ИТ, то есть военными для военных", - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Оксана Ферчук.

Внедрение системы осуществляется Министерством обороны в сотрудничестве с Генеральным штабом ВСУ. По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления связи и кибербезопасности Юрия Гая, система интегрирована с платформой управления логистическим обеспечением, позволяющей получать единую картину движения ресурсов и принимать решения быстро и прозрачно.

На первом этапе тестирования система включает средства связи и кибербезопасности, а в дальнейшем ее планируют распространить на другие службы. Опытная эксплуатация подразумевает обучение персонала, проверку функциональности и подготовку к масштабному внедрению.

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины впервые начинает закупку ДНК-систем для военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Речь идет о комплектах по отбору биологических образцов, которые будут использоваться для идентификации погибших, розыска пропавших без вести и установления лиц неопознанных тел.

Автор:
Татьяна Гойденко