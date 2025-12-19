Минобороны тестирует новую систему "Имущество": для чего она нужна

Министерство обороны Украины приступило к опытной эксплуатации информационной системы "Имущество", разработанной военнослужащими Центра масштабирования технологических решений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны.

Министр обороны Украины Денис Шмигаль отметил, что ведение учета имущества в воинских частях всегда требовало большого времени и усилий — формирования потребностей, составления отчетности, списания.

"Поэтому поставил задачу перед министерством цифровизировать эти процессы, чтобы военные могли сосредоточиться на важных для обороны задачах", - сказал он.

Система позволяет в единой среде вести полный цикл учета военного имущества на уровне воинской части – от формирования потребности до перемещения, списания и отчетности. Это упрощает работу служб обеспечения и обеспечивает быстрое и прозрачное управление ресурсами.

Основные преимущества системы "Имущество":

Скорость: учет, перемещение и раздел имущества осуществляются значительно быстрее.

Прозрачность: актуальные данные о движении имущества доступны сразу без ожидания бумажных отчетов.

Безопасность: многофакторная аутентификация, доступ к ролям и аудит действий гарантируют защиту информации.

"Цифровизация учета военного имущества позволяет командирам и службам обеспечения принимать обоснованные решения на основе актуальных данных и оперативно реагировать на потребности подразделений. Рада отметить, что это еще одна система, разработанная военными подразделениями ИТ, то есть военными для военных", - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Оксана Ферчук.

Внедрение системы осуществляется Министерством обороны в сотрудничестве с Генеральным штабом ВСУ. По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления связи и кибербезопасности Юрия Гая, система интегрирована с платформой управления логистическим обеспечением, позволяющей получать единую картину движения ресурсов и принимать решения быстро и прозрачно.

На первом этапе тестирования система включает средства связи и кибербезопасности, а в дальнейшем ее планируют распространить на другие службы. Опытная эксплуатация подразумевает обучение персонала, проверку функциональности и подготовку к масштабному внедрению.

