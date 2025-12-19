Міноборони тестує нову систему "Майно": для чого вона потрібна

Міністерство оборони України розпочало дослідну експлуатацію інформаційної системи "Майно", розробленої військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міноборони.

Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що ведення обліку майна у військових частинах завжди вимагало значних часу та зусиль — формування потреб, складання звітності, списання.

"Тож поставив завдання перед міністерством цифровізувати ці процеси, аби військові могли зосередитися на важливих для оборони завданнях", - сказав він.

Система дозволяє у єдиному середовищі вести повний цикл обліку військового майна на рівні військової частини — від формування потреби до переміщення, списання та звітності. Це спрощує роботу служб забезпечення та забезпечує швидке й прозоре управління ресурсами.

Основні переваги системи "Майно":

Швидкість: облік, переміщення та розподіл майна здійснюються значно швидше.

Прозорість: актуальні дані про рух майна доступні одразу, без очікування паперових звітів.

Безпека: багатофакторна автентифікація, доступ за ролями та аудит дій гарантують захист інформації.

"Цифровізація обліку військового майна дозволяє командирам та службам забезпечення приймати обґрунтовані рішення на основі актуальних даних і оперативно реагувати на потреби підрозділів. Рада зазначити, що це ще одна система, розроблена військовими підрозділами ІТ, тобто військовими для військових", — зазначила заступниця міністра оборони з цифровізації Оксана Ферчук.

Впровадження системи здійснюється Міністерством оборони у співпраці з Генеральним штабом ЗСУ. За словами, тимчасово виконуючого обов’язки начальника Головного управління зв’язку та кібербезпеки Юрія Гая, система інтегрована з платформою управління логістичним забезпеченням, що дозволяє отримувати єдину картину руху ресурсів та приймати рішення швидко й прозоро.

На першому етапі тестування система охоплює засоби зв’язку та кібербезпеки, а в подальшому її планують поширити на інші служби. Дослідна експлуатація передбачає навчання персоналу, перевірку функціональності та підготовку до масштабного впровадження.

