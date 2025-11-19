Минобороны упростило процедуру восстановления удостоверения УБД

Министерство обороны обновило правила восстановления удостоверения участника боевых действий: теперь для получения нового документа в случае потери, похищения или после освобождения из плена требуется гораздо меньше справок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Как получить новое удостоверение УБД

Теперь для восстановления удостоверения УБД больше не нужно подавать в заявление справку из Нацполиции о регистрации обращения о потере или похищении документа, а также печатное объявление о его потере.

Кроме того, военнослужащим, освобожденным из плена, больше не нужно прилагать к заявлению материалы служебного расследования.

В случае потери или похищения удостоверения УБД военнослужащие, продолжающие службу, должны подать рапорт своему командиру. Уволенные со службы должны обратиться в ТЦК и СП по месту учета. Если статус УБД был предоставлен межведомственной комиссией при Министерстве по делам ветеранов, можно подать обращение непосредственно в министерство.

К заявлению на получение нового удостоверения УБД необходимо добавить следующие документы

копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);

письмо талонов и их копию; копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Напомним, с января 2025 года в Украине заработала новая автоматизированная система, значительно упростившая процесс получения статуса участника боевых действий.