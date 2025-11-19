Запланована подія 2

Міноборони спростило процедуру відновлення посвідчення УБД

військовий
Як отримати нове посвідчення УБД / Shutterstock

Міністерство оборони оновило правила відновлення посвідчення учасника бойових дій: тепер для отримання нового документа у разі втрати, викрадення або після звільнення з полону потрібно значно менше довідок. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як отримати нове посвідчення УБД

Відтепер для відновлення посвідчення УБД більше не потрібно подавати до заяви довідку з Нацполіції про реєстрацію звернення щодо втрати чи викрадення документа, а також друковане оголошення про його втрату.

Крім того, військовослужбовцям, звільненим з полону, більше не потрібно додавати до заяви матеріали службового розслідування.

У разі втрати або викрадення посвідчення УБД військовослужбовці, які продовжують службу, повинні подати рапорт своєму командирові. Ті, хто звільнений зі служби, мають звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку. Якщо статус УБД було надано міжвідомчою комісією при Міністерстві у справах ветеранів, можна подати звернення безпосередньо до цього міністерства.

До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи

  •  копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності); 
  • лист талонів та його копію;копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки); 
  • дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

Нагадаємо, з січня 2025 року в Україні запрацювала нова автоматизована система, яка значно спростила процес отримання статусу учасника бойових дій

Автор:
Ольга Опенько