Статус УБД тепер автоматизований: понад 70 тисяч військових вже отримали його за новою системою

З січня 2025 року в Україні запрацювала нова автоматизована система, яка значно спростила процес отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Завдяки цій системі, вже понад 71 тисяча військовослужбовців змогли отримати цей статус.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як отримати УБД за новою системою?

Головна перевага нової системи — можливість отримати статус учасника бойових дій (УБД) через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Інформацію до нього зобов’язані вносити уповноважені особи військових частин у 5-денний строк з дня початку виконання бойового завдання.

Розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється автоматично в режимі реального часу.

Нова система доповнила також чинний варіант отримання статусу УБД через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій.

Документи на розгляд комісії подає командування військової частини, або вони можуть бути подані військовослужбовцем самостійно.

Для самостійного звернення військовому необхідно подати заяву за встановленою формою, дві фотокартки 3х4 на матовому папері, а також документи, що підтверджують участь у бойових діях.

Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де проходить чи проходив службу військовослужбовець під час участі у бойових діях.

В лютому понад двох тисяч захисників та захисниць вже отримали статус учасника бойових дій (УБД) автоматично через "Дію". Раніше для його отримання потрібно було пройти складну процедуру збору документів та отримання численних дозволів.

Всього за два місяці спільна ініціатива Мінветеранів та Мінцифри дозволила автоматизувати процес надання статусу УБД. Також понад 6 тисяч витягів з ЄДРВВ "за лічені хвилини" було видано через ЦНАП.