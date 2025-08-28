Статус УБД теперь автоматизирован: более 70 тысяч военных уже получили его по новой системе

С января 2025 года в Украине заработала новая автоматизированная система, значительно упростившая процесс получения статуса участника боевых действий (УБД). Благодаря этой системе уже более 71 тысячи военнослужащих смогли получить этот статус.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Как получить УБД по новой системе?

Главное преимущество новой системы – возможность получить статус участника боевых действий (УБД) через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Информацию в него обязаны вносить уполномоченные лица воинских частей в 5-дневный срок со дня начала выполнения боевого задания.

Рассмотрение документов, представленных в реестр ветеранов войны, производится автоматически в режиме реального времени.

Новая система дополнила также действующий вариант получения статуса УБД через комиссию по рассмотрению материалов о признании участником боевых действий.

Документы на рассмотрение комиссии представляет командование воинской части, или они могут быть представлены военнослужащим самостоятельно.

Для самостоятельного обращения военному необходимо подать заявление по установленной форме, две фотографии 3х4 на матовой бумаге, а также документы, подтверждающие участие в боевых действиях.

Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где проходит или проходил службу военнослужащий при участии в боевых действиях.

В феврале более двух тысяч защитников и защитниц уже получили статус участника боевых действий (УБД) автоматически через "Дію". Раньше для его получения требовалось пройти сложную процедуру сбора документов и получение многочисленных разрешений.

Всего за два месяца совместная инициатива Минветеранов и Минцифры позволила автоматизировать процесс предоставления статуса УБД. Также более 6 тысяч выдержек из ЕГРВО "за считанные минуты" было выдано через ЦНАП.