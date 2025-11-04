Минобороны утвердило критерии определения предприятий ОПК критически важными для экономики: детали

Министерство обороны Украины утвердило критерии определения предприятий, учреждений и организаций в сфере оборонно-промышленного комплекса, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности имеющими важное значение для национальной экономики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Отмечается, что ведомство приступило к официальному приему документов от предприятий для определения их статуса на электронную почту [email protected]

Ранее указанные функции осуществляло Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины, которое 21 июля правительство объединило с Министерством обороны.

Какие критерии

Критерии, которым должны отвечать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников:

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его исполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% от общего объема предприятия за последний отчетный период. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 г. №262 «Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны». Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, осуществляющего регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, не соответствующие указанным выше критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее трех из следующих требований:

Выполнение государственных контрактов в области обороны. Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим. Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. Участие в реализации государственных целевых программ в сфере авиастроения или космической деятельности. Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей. Осуществление производства товаров, выполнения работ или услуг, используемых предприятиями ОПК для производства продукции оборонного назначения.

В случае соответствия по меньшей мере двум обязательным критериям постановления правительства Украины от 27 января 2023 № 76 такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работник.

Для субъектов хозяйствования, уже получивших статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно совершать никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы.

Напомним, предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут временно бронировать работников на 45 дней, даже если у них еще не урегулированы вопросы с военным учетом.

Отметим, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.