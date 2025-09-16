Минобороны впервые через Prozorro приобрело 1000 квадроциклов для военных: сколько сэкономили

Министерство обороны Украины через государственное "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) осуществило крупную закупку 1000 квадроциклов и другой маневренной техники через систему Prozorro.Продажи. Эта инициатива направлена на усиление мобильности украинских военных на фронте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Общая стоимость контракта на поставку 500 квадроциклов составила 119,8 млн грн, что на 25,5% меньше ожидаемой суммы. Такая значительная экономия свидетельствует об эффективности и прозрачности процесса закупок. Заказ должен быть исполнен до конца 2025 года.

Генеральный директор АОЗ Арсен Жумадилов подчеркнул, что эта закупка позволит подразделениям еще оперативнее реагировать на стоящие перед ними вызовы.

"Эта закупка позволяет усилить мобильность подразделений. По результатам торгов мы достигли экономии средств и обеспечили прозрачность процесса", - отметил он.

Министерство обороны продолжит сотрудничать с военными, чтобы снабжать их современной техникой в соответствии с потребностями фронта.

Напомним, в августе госпредприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны впервые закупило для ВСУ 154 пикапа Great Wall Wingle 5. Автомобили отвечают всем техническим требованиям и уже активно используются подразделениями Сил обороны Украины.