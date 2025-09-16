Міноборони вперше через Prozorro придбало 1000 квадроциклів для військових: скільки зекономили

Міністерство оборони України через державну "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) здійснило велику закупівлю 1000 квадроциклів та іншої маневреної техніки через систему Prozorro.Продажі. Ця ініціатива спрямована на посилення мобільності українських військових на фронті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Загальна вартість контракту на постачання 500 квадроциклів склала 119,8 млн грн, що на 25,5% менше від очікуваної суми. Така значна економія свідчить про ефективність та прозорість процесу закупівель. Замовлення має бути виконане до кінця 2025 року.

Генеральний директор АОЗ Арсен Жумаділов підкреслив, що ця закупівля дозволить підрозділам ще оперативніше реагувати на виклики, що стоять перед ними.

"Ця закупівля дозволяє посилити мобільність підрозділів. За результатами торгів ми досягли економії коштів і забезпечили прозорість процесу", — зазначив він.

Міністерство оборони продовжить співпрацювати з військовими, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до потреб фронту.

Нагадаємо,у серпні держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше закупило для ЗСУ 154 пікапи Great Wall Wingle 5. Автомобілі відповідають усім технічним вимогам та вже активно використовуються підрозділами Сил оборони України.