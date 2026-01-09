Запланована подія 2

Минобороны запускает IT-вертикаль для ускорения цифровой трансформации войска

Министерство обороны Украины приступило к практической реализации IT-вертикали — новой модели цифровой трансформации украинской армии. О подходящем подходе впервые объявили в декабре во время Digital Defence Forum, а ныне инициатива переходит к этапу внедрения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

В рамках IT-вертикали формируется единая структура подразделений и должностей, ответственных за цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизацию в армии.

Первым подразделением Минобороны, которое утвердило новую штатную структуру и начало ее внедрение, стала Государственная специальная служба транспорта (ГОСТ). Уже в январе в ДССТ планируют создать 46 IT-должностей.

В дальнейшем специалисты цифровой трансформации появятся на всех уровнях управления — от батальона до Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны. Их ключевые задачи включают в себя:

  • внедрение цифровых систем в подразделениях;
  • сбор обратной связи и передача реальных потребностей с мест;
  • формирование требований и архитектуры новых цифровых решений;
  • развитие IT-культуры в армии.

В перспективе аналогичные подразделения и должности будут созданы в других родах и видах войск, а также структуре Минобороны и Генштаба ВСУ. В то же время уже открыты вакансии руководителей подразделений цифровой трансформации стратегического уровня.

Подать заявку можно через партнеров Минобороны на платформе Lobby X.

Как отметила заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Оксана Ферчук, специалисты по цифровой трансформации на уровне батальона станут ключевыми координаторами и экспертами на местах.

По ее словам, цель Минобороны - привлечь в армию опытных специалистов и обеспечить им роли, отвечающие их профессиональной компетенции.

Добавим, что еще в сентябре стало известно, что в Вооруженных силах планируют внедрять IT-вертикаль и добавлять позицию CDTO (Chief Digital Transformation Officer — это руководитель цифровой трансформации).

Автор:
Татьяна Гойденко