Міноборони запускає IT-вертикаль для прискорення цифрової трансформації війська

Міноборони запускає IT-вертикаль / Міноборони

Міністерство оборони України розпочало практичну реалізацію IT-вертикалі — нової моделі цифрової трансформації українського війська. Про відповідний підхід уперше оголосили у грудні під час Digital Defence Forum, а нині ініціатива переходить до етапу впровадження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

У межах IT-вертикалі формується єдина структура підрозділів і посад, відповідальних за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію у війську.

Першим підрозділом Міноборони, який затвердив нову штатну структуру та почав її впровадження, стала Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ). Уже в січні в ДССТ планують створити 46 IT-посад.

Надалі фахівці з цифрової трансформації з’являться на всіх рівнях управління — від батальйону до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони. Їхні ключові завдання включають:

  • впровадження цифрових систем у підрозділах;
  • збір зворотного зв’язку та передання реальних потреб з місць;
  • формування вимог і архітектури нових цифрових рішень;
  • розвиток IT-культури у війську.

У перспективі аналогічні підрозділи та посади буде створено в інших родах і видах військ, а також у структурі Міноборони та Генштабу ЗСУ. Водночас уже відкрито вакансії керівників підрозділів цифрової трансформації стратегічного рівня.

Подати заявку можна через партнерів Міноборони на платформі Lobby X.

Як зазначила заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук, фахівці з цифрової трансформації на рівні до батальйону стануть ключовими координаторами та експертами на місцях.

За її словами, мета Міноборони — залучити до війська досвідчених спеціалістів і забезпечити їм ролі, що відповідають їхній професійній компетенції.

Додамо, ще у вересні стало відомо, що у Збройних силах планують впроваджувати IT-вертикаль і додавати позицію CDTO (Chief Digital Transformation Officer — це керівник цифрової трансформації). 

Автор:
Тетяна Гойденко