Запланована подія 2

Читати українською

Минобразования поддерживает доплаты для работников внешколы

учитель
Доплаты для педагогов внешкольного образования / Depositphotos

Министерство образования и науки Украины поддерживает идею разрешить местным органам самоуправления устанавливать доплаты и надбавки для работников заведений внешкольного образования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение министра Оксена Лисового.

Отмечается, что механизм предоставления таких выплат успешно работает в сфере дошкольного образования, хотя не все местные советы им пользуются. Внедрение аналогичного подхода для внешкольных учреждений будет зависеть от возможностей местных бюджетов.

Министерство поддерживает соответствующую законодательную инициативу, которая позволит использовать этот механизм и для внешколы.

"Проблематика тех звеньев образования, которые финансируются органами местного самоуправления, она остается. Механизм относительно дошкольного образования является действенным, хотя пока не все органы местного самоуправления пользуются им. Опять же, это зависит от возможностей местных бюджетов. Но мы поддерживаем идею, которую мы обсуждали с нашим профильным комитетом, по применению образование, для заведений внешкольного образования...", - подчеркнул Лисовый.

Речь идет о том, что по закону о дошкольном образовании органы местного самоуправления могут принимать решения и устанавливать любые доплаты и надбавки для работников учреждений дошкольного образования.

О повышении зарплат педагогам

Согласно решению правительства, принятому в ноябре 2024 года, с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно выплачивают доплату за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн. (примерно 1 тыс. грн. "на руки").

Начиная с 1 сентября 2025 года до завершения или отмены военного положения, размер этой доплаты увеличился до 2,6 тыс. грн (около 2 тыс. грн "на руки").

Автор:
Ольга Опенько