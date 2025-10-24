Міносвіти підтримує доплати для працівників позашкілля

Міністерство освіти і науки України підтримує ідею дозволити місцевим органам самоврядування встановлювати доплати та надбавки для працівників закладів позашкільної освіти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністра Оксена Лісового.

Зазначається, що механізм надання таких виплат уже успішно працює у сфері дошкільної освіти, хоча не всі місцеві ради ним користуються. Впровадження аналогічного підходу для позашкільних закладів залежатиме від можливостей місцевих бюджетів.

Міністерство підтримує відповідну законодавчу ініціативу, яка дозволить застосувати цей механізм і для позашкілля.

"Проблематика тих ланок освіти, які фінансуються органами місцевого самоврядування, вона залишається. Механізм щодо дошкільної освіти є дієвим, хоча поки не всі органи місцевого самоврядування користуються ним. Знову ж таки, це залежить від можливостей місцевих бюджетів. Але ми підтримуємо ідею, яку ми обговорювали з нашим профільним комітетом, щодо застосування такого самого механізму, який був включений в заколн про дошкільну освіту, для закладів позашкільної освіти...", - наголосив Лісовий.

Мова йде про те, що згідно з законом про дошкільну освіту, органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення, і встановлювати будь-які доплати та надбавки для працівників закладів дошкільної освіти.

Про підвищення зарплат педагогам

Відповідно до рішення уряду, ухваленого в листопаді 2024 року, з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачують доплату за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (приблизно 1 тис. грн "на руки").

Починаючи з 1 вересня 2025 року й до завершення або скасування воєнного стану, розмір цієї доплати збільшився до 2,6 тис. грн (близько 2 тис. грн "на руки").