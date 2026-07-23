Минвосстановление готовит новые правила для строительных смет

Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины готовит изменения к правилам ценообразования в строительстве за публичные средства. Их цель — сделать анализ цен более практичным, уменьшить бюрократию для заказчиков и одновременно сохранить контроль за использованием бюджетных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

"Реформа ценообразования в строительстве фундаментальна для всей системы восстановления. Наша задача — найти баланс между максимальной прозрачностью использования публичных средств и быстрой реализацией проектов, которые сегодня критически важны для страны", — отметила заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Наталья Козловская.

По ее словам, реформа не должна создавать дополнительные барьеры, а дать заказчикам понятные цифровые инструменты для анализа цен, защитить их от субъективных претензий контролирующих органов и обеспечить бизнесу прозрачные правила работы.

Одно из ключевых предложений – установить порог в 1,5 млн грн. Если стоимость объекта превышает эту сумму, анализ цен будет производиться по процедуре, определенной постановлением №1512. Для более дешевых объектов заказчики смогут самостоятельно определять порядок анализа цен во внутренних документах.

В министерстве ожидают, что это поможет избежать лишней бюрократии для небольших проектов, включая школы, больницы и другие социальные объекты.

Также предлагают упростить подготовку отчетов благодаря разному подходу к позициям в смете в зависимости от их влияния на общую стоимость строительства.

Предусмотрен такой подход:

материалы, формирующие 60% стоимости, будут проверяться по полной процедуре;

для ресурсов, составляющих 35% стоимости, будет действовать упрощенный анализ;

для малоценных материалов требования к подтверждению источников информации будут минимизированы.

По экспертным оценкам это может сократить время на формирование отчета до 80%.

Отдельно предлагают урегулировать взаимодействие с поставщиками. Предельный срок ожидания ответа на запрос о ценах хотят установить на уровне пяти рабочих дней.

Если ответ не последует, факт направления запроса будет фиксироваться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства и будет считаться достаточным подтверждением отсутствия конкурентных предложений.

Официальные прайс-листы производителей и данные базы цен в системе также предлагают приравнять к коммерческим предложениям.

Проект изменений разграничивает ответственность участников процесса. За достоверность информации о статусе поставщика, например официального дистрибьютора, будет отвечать лицо, подающее ценовое предложение. Заказчики и сметчики не будут обязаны дополнительно проверять эти данные.

Для производителей строительной продукции предлагают закрепить, что размещение цен в базе данных носит только индикативный характер и не создает обязательства продавать продукцию именно по обнародованным ценам.

Также предусмотрено бесплатное внесение информации в систему через API, что должно стимулировать более активное наполнение базы цен.

Кроме того, изменения должны определить функции заказчика и подрядчика на разных этапах строительного проекта. Переходные положения должны предотвратить остановку уже начатых работ или повторное прохождение экспертизы только из-за новых требований к электронным отчетам.

Напомним, в июне Минразвития утвердило приказ, приводящий сметные нормы в соответствие с ранее принятыми правительственными решениями. Документ вносит Изменения №6 в "Руководства по определению стоимости строительства" для проектов, финансируемых за публичные средства или кредиты под государственные гарантии.