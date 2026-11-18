За шесть лет мировое производство пяти основных растительных масел увеличилось на 34,9 млн тонн – до 225,3 млн тонн в 2026/27 маркетинговом году. Таким образом, объемы производства выросли на 18% или на 34,9 млн тонн. Наибольший рост продемонстрировали рапсовое и соевое масло.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Производство соевого масла за этот период увеличилось на 25% – с 60 млн до 75,3 млн тонн.

Крупнейшими производителями остаются:

Китай – 21,6 млн тонн, или 29% мирового объема;

США - 14,9 млн тонн, или 20%;

Бразилия - 13,3 млн тонн, или 18%.

Еще более высокие темпы роста продемонстрировало рапсовое масло. Ее производство увеличилось на 31% — с 29,1 млн. до 38,2 млн. тонн.

Основными производителями рапсового масла являются страны ЕС с долей 28% (10,8 млн. тонн), Китай — 21% (7,8 млн. тонн) и Канада — 15% (5,9 млн. тонн).

Мировое производство подсолнечного масла за шесть лет увеличилось на 21% — с 19,7 млн. до 23,8 млн. тонн.

Наибольшие объемы приходятся на:

Россию - 7,6 млн тонн, или 32%;

Украину - 5,4 млн тонн, или 23%;

Европейский Союз - 3,8 млн тонн, или 16%.

По оценкам USDA, на Россию и Украину вместе приходится 55% мирового производства подсолнечного масла.

Производство пальмового масла выросло медленнее всего среди пяти основных видов — всего на 8%, с 73,3 млн до 78,9 млн тонн.

В то же время она остается самой большой составляющей мирового производства растительных масел: ее доля составляет около 35%.

Главные производители пальмового масла:

Индонезия – 45 млн тонн, или 57%;

Малайзия - 19,6 млн тонн, или 25%;

Таиланд – 3,7 млн тонн, или 5%.

Производство пальмоядрового масла за шесть лет увеличилось на 10% - с 8,3 млн до 9,1 млн тонн.

Основными производителями этого вида масла остаются Индонезия и Малайзия. Итого они обеспечивают 81% мирового объема: 5,1 млн и 2,3 млн тонн соответственно.

Напомним, в Украине приостановлено около 50% мощностей по переработке масличных культур. В ближайшие недели это может привести к сокращению экспорта на 30–40%.