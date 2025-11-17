Запланована подія 2

Мировое производство масличных культур снизилось, но цены падают

Мировое производство сои и подсолнечника сокращается / Freepik

Прогноз мирового производства сои и подсолнечника в 2025/26 маркетинговом году, стартовавшем 1 июля, снижается, в то время как рапса растет, но цены на масличные культуры все равно падают.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа Украины.

Мировой баланс масличных культур

Обновленный прогноз подготовила Иностранная сельскохозяйственная служба (Foreign Agricultural Service) при Министерстве сельского хозяйства США (USDA).

Мировое производство масличных культур в 2025/26 маркетинговом году претерпело определенную коррекцию. Прогноз производства сои снизился на 4,1 млн тонн из-за меньших урожаев в США, Украине и Индии, тогда как подсолнечник ожидается на 1 миллион тонн из-за сокращения урожая в Украине, РФ, ЕС и Турции. Частично падение подсолнечника компенсируется ростом производства в Аргентине.

В то же время, мировое производство рапса прогнозируется выше на 1,31 млн тонн, что связано с наращиванием объемов в ЕС, Австралии, Украине и Великобритании. В частности, в ЕС производство рапса повышено на 0,55 млн тонн до 20,2 млн, в Украине - на 0,26 млн тонн до 3,56 млн, а в Австралии - на 0,3 млн тонн до 6,7 млн тонн. Для Канады прогноз оставлен на уровне 20 млн. тонн, хотя местные аналитики оценивают его в 20,5 млн тонн.

Общая мировая переработка масличных культур уменьшится на 1,58 млн тонн до 578,37 млн тонн из-за снижения объемов обработки сои и подсолнечника, тогда как переработка рапса возрастет. Конечные запасы масличных культур повысятся на 2,75 млн тонн до 142,26 млн., однако запасы сои сократятся.

Несмотря на повышение производства рапса, падение урожая сои и подсолнечника и сокращение их переработки могут оказывать давление на рынок и влиять на мировые котировки масличных культур.

Прогноз мирового производства сои в 2025/26 маркетинговом году снижен на 4,1 млн тонн до 421,75 млн тонн. Наибольшее падение ожидается в США — до 115,75 млн тонн (на 1,3 млн. меньше), Украине — до 6,2 млн тонн (на 1,4 млн меньше) и Индии — до 10 млн. тонн.

Мировое потребление сои прогнозируется ниже на 2,35 млн тонн — до 421,54 млн тонн, в том числе из-за уменьшения спроса в Аргентине на 1,7 млн тонн. В то же время экспорт сои повышен на 0,2 млн тонн до 188 млн тонн, рост поставок ожидается из Бразилии (+0,5 млн тонн) и Аргентины (+2,3 млн тонн), что частично компенсирует сокращение экспорта из США (-0,9 млн тонн) и Украины.

Конечные мировые запасы сои сократятся на 2 млн. тонн - до 121,99 млн тонн. Уменьшение произойдет в Аргентине, Бразилии, США, ЕС, Украине и Индии, частично компенсируясь приростом в Китае.

Прогноз мирового производства подсолнечника в 2025/26 маркетинговом году снижен на 1 млн тонн – до 54,26 млн тонн. Наибольшее падение ожидается в России (до 18,5 млн т), Украине (до 12 млн т), Турции (до 1,37 млн. т) и ЕС (до 8,575 млн т), частично компенсируясь ростом производства в Аргентине до 5 млн тонн.

Мировая переработка подсолнечника сократится на 0,84 млн тонн — до 54,1 млн тонн, что на 3,7% превышает показатель прошлого сезона. Конечные запасы прогнозируются на уровне 3,05 млн тонн, почти как в предыдущем сезоне.

Ранее сообщалось, что в Украине, несмотря на сложные погодные условия, тормозящие уборку, спрос на семена подсолнечника остается высоким, что способствует росту цен. Из-за дефицита масличные заводы вынуждены активно закупать сырье вперед.

Автор:
Ольга Опенько