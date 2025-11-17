Світове виробництво олійних культур знизилося, але ціни падають

Прогноз світового виробництва сої та соняшнику у 2025-2026 маркетинговому році знижується, тоді як ріпаку зростає, але ціни на олійні культури все одно падають.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа України.

Світовий баланс олійних культур

Світове виробництво олійних культур у 2025/26 маркетинговому році зазнало певної корекції. Прогноз виробництва сої знизився на 4,1 мільйона тонн через менші врожаї в США, Україні та Індії, тоді як соняшник очікується на 1 мільйон тонн менше через скорочення врожаю в Україні, РФ, ЄС та Туреччині. Частково падіння соняшнику компенсується зростанням виробництва в Аргентині.

Водночас світове виробництво ріпаку прогнозується вищим на 1,31 мільйона тонн, що пов’язано з нарощуванням обсягів у ЄС, Австралії, Україні та Великій Британії. Зокрема у ЄС виробництво ріпаку підвищено на 0,55 мільйона тонн до 20,2 млн, в Україні - на 0,26 мільйона тонн до 3,56 млн, а в Австралії — на 0,3 мільйона тонн до 6,7 млн тонн. Для Канади прогноз залишено на рівні 20 млн тонн, хоча місцеві аналітики оцінюють його у 20,5 млн тонн.

Загальна світова переробка олійних культур зменшиться на 1,58 мільйона тонн до 578,37 млн тонн через зниження обсягів обробки сої та соняшнику, тоді як переробка ріпаку зросте. Кінцеві запаси олійних культур підвищаться на 2,75 млн тонн до 142,26 млн, проте запаси сої скоротяться.

Попри підвищення виробництва ріпаку, падіння врожаю сої та соняшнику та скорочення їх переробки можуть тиснути на ринок і впливати на світові котирування олійних культур.

Прогноз світового виробництва сої у 2025/26 маркетинговому році знижено на 4,1 млн тонн до 421,75 млн тонн. Найбільше падіння очікується у США — до 115,75 млн тонн (на 1,3 млн менше), Україні — до 6,2 млн тонн (на 1,4 млн менше) та Індії — до 10 млн тонн.

Світове споживання сої прогнозується нижчим на 2,35 млн тонн — до 421,54 млн тонн, зокрема через зменшення попиту в Аргентині на 1,7 млн тонн. Водночас експорт сої підвищено на 0,2 млн тонн до 188 млн тонн, зростання поставок очікується з Бразилії (+0,5 млн тонн) та Аргентини (+2,3 млн тонн), що частково компенсує скорочення експорту зі США (-0,9 млн тонн) та України.

Кінцеві світові запаси сої скоротяться на 2 млн тонн — до 121,99 млн тонн. Зменшення відбудеться у Аргентині, Бразилії, США, ЄС, Україні та Індії, частково компенсуючись приростом у Китаї.

Прогноз світового виробництва соняшнику у 2025/26 маркетинговому році знижено на 1 млн тонн - до 54,26 млн тонн. Найбільше падіння очікується у Росії (до 18,5 млн т), Україні (до 12 млн т), Туреччині (до 1,37 млн т) та ЄС (до 8,575 млн т), частково компенсуючись зростанням виробництва в Аргентині до 5 млн тонн.

Світова переробка соняшнику скоротиться на 0,84 млн тонн — до 54,1 млн тонн, що на 3,7% перевищує показник минулого сезону. Кінцеві запаси прогнозуються на рівні 3,05 млн тонн, майже як у попередньому сезоні.

Раніше повідомлялося, що в Україні попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.