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Мировой лидер стройматериалов CRH покупает 51% украинского производителя газобетона: решение АМКУ

стройматериалы
Один из крупнейших мировых производителей стройматериалов расширяет бизнес в Украине / Depositphotos

Антимонопольный комитет разрешил ЧАО "Николаевцемент", входящему в международную группу CRH, приобрести 51% у производителя газобетона Poriston. В CRH заявили, что соглашение является частью стратегии расширения присутствия на украинском рынке строительных материалов и подтверждает долгосрочную приверженность компании Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

CRH расширяет бизнес в Украине

Кроме того, АМКУ согласовал компаниям BGV Group Limited, ЧАО "Николаевцемент" и ООО "Трайдент Геоинвест Украина" согласованы действия, связанные с исполнением положений о неконкуренции в рамках будущего корпоративного договора. Документ планируется заключить между сторонами, в том числе с участием ООО "Пористон Групп", сроком на пять лет.

Соглашение с инвестиционной компанией BGV Group Management предусматривает приобретение группой 51% в уставном капитале ООО "Пористон Групп", которому принадлежит производитель газобетона Poriston.

"Для CRH в Украине это расширение присутствия на рынке строительных материалов и подтверждение долгосрочной преданности Украине", - отметили в компании.

О компаниях

Poriston – украинский бренд газобетона, продукцию которого выпускают на производственных площадках бывшего завода "Аэрок" в Обухове и Березане Киевской области. В 2025 году инвестиционная компания BGV Group Management, основателем которой является Геннадий Буткевич, приобрела эти активы за 1,9 млрд. грн.

BGV Group Management реализует инвестиционные проекты в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, энергоэффективности, ритейла и девелопмента.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на первый квартал 2025 года единственным акционером ЧАО "Николаевцемент" была нидерландская компания CRH Ukraine BV, которой принадлежит 100% акций предприятия. "Николаевцемент" входит в цементную группу CEMARK, являющуюся частью международной группы CRH.

CRH – один из крупнейших мировых производителей строительных материалов и лидер рынка в Северной Америке и Европе. Группа объединяет около 3,2 тыс. предприятий в 28 странах мира, где работают около 71 тыс. сотрудников, а также ведет деятельность в Азии. Американские депозитарные акции CRH торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Напомним, в декабре 2024 года ООО "Трайдент Геоинвест Украина" приобрело на открытом аукционе газобетонные заводы "Аэрок". Сумма сделки составила почти 1,9 млрд. грн. и стала одним из крупнейших приватизационных кейсов 2024 года - эти средства поступили в государственный бюджет и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Автор:
Ольга Опенько