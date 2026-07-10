Світовий лідер будматеріалів CRH купує 51% українського виробника газобетону:що вирішив АМКУ

Антимонопольний комітет дозволив ПрАТ "Миколаївцемент", що входить до міжнародної групи CRH, придбати 51% у виробнику газобетону Poriston. У CRH заявили, що угода є частиною стратегії розширення присутності на українському ринку будівельних матеріалів та підтверджує довгострокову відданість компанії Україні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

CRH розширює бізнес в Україні

Крім того, АМКУ погодив компаніям BGV Group Limited, ПрАТ "Миколаївцемент" та ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" узгоджені дії, пов'язані з виконанням положень про неконкуренцію в межах майбутнього корпоративного договору. Документ планують укласти між сторонами, зокрема за участю ТОВ "Порістон Груп", строком на п'ять років.

Угода з інвестиційною компанією BGV Group Management передбачає придбання групою 51% у статутному капіталі ТОВ "Порістон Груп", якому належить виробник газобетону Poriston.

"Для CRH в Україні це розширення присутності на ринку будівельних матеріалів та підтвердження довгострокової відданості Україні", — зазначили у компанії.

Про компанії

Poriston - український бренд газобетону, продукцію якого випускають на виробничих майданчиках колишнього заводу "Аерок" в Обухові та Березані Київської області. У 2025 році інвестиційна компанія BGV Group Management, засновником якої є Геннадій Буткевич, придбала ці активи за 1,9 млрд грн.

BGV Group Management реалізує інвестиційні проєкти у сферах видобутку та переробки корисних копалин, енергоефективності, ритейлу й девелопменту.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на перший квартал 2025 року єдиним акціонером ПрАТ "Миколаївцемент" була нідерландська компанія CRH Ukraine B.V., якій належить 100% акцій підприємства. "Миколаївцемент" входить до цементної групи CEMARK, що є частиною міжнародної групи CRH.

CRH - один із найбільших світових виробників будівельних матеріалів і лідер ринку в Північній Америці та Європі. Група об'єднує близько 3,2 тис. підприємств у 28 країнах світу, де працюють майже 71 тис. співробітників, а також веде діяльність в Азії. Американські депозитарні акції CRH торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" придбала на відкритому аукціоні газобетонні заводи "Аерок". Сума угоди склала майже 1,9 млрд грн і стала одним із найбільших приватизаційних кейсів 2024 року - ці кошти надійшли до державного бюджету та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.