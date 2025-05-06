Мировой производитель обуви Skechers переходит к новым владельцам за $9,4 млрд

Американо-бразильская инвестиционная группа 3G Capital заключила соглашение о приобретении американской обувной компании Skechers. Общая сумма составит $9,4 млрд, что явилось ответом обувного производителя на растущие риски, связанные с торговой политикой администрации Трампа.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно условиям сделки, акционеры Skechers будут иметь право выкупа акций по цене 63 доллара, что на 30% выше средневзвешенной цены акций Skechers за последние 15 дней. Как вариант, акционеры могут получить 57 долларов наличными плюс долю в недавно частной материнской компании, которая будет контролировать обувную группу.

Генеральный директор Роберт Гринберг, основавший Skechers в 1992 году, продолжит руководить фирмой вместе с существующей командой менеджеров. Его сын Майкл Гринберг останется президентом, а фирма сохранит свою штаб-квартиру в Калифорнии.

Завершение сделки ожидается в третьем квартале этого года. Совет директоров Skechers единогласно поддержал это решение.

Тарифы Трампа повлияли на производство Skechers

Решение о продаже стало кульминацией кризиса, спровоцированного действиями администрации президента США Дональда Трампа. В мае Skechers отказалась от годового прогноза, сославшись на непредсказуемость торговой политики.

Производители обуви, размещающие основные мощности в Китае и Юго-Восточной Азии, понесли значительные убытки из-за тарифов, введенных Трампом, в частности, 145-процентной пошлины на импорт из Китая. В 2024 году 38% мировых продаж Skechers пришлись на США, в то время как производство преимущественно сосредоточено в Китае и Вьетнаме.

Что известно о 3G Capital

3G Capital существует с 2004 года, ею руководят Алекс Беринг (соучредитель и соуправляющий партнер) и Дэниел Шварц (соуправляющий партнер).

В начале 2000-х бразильские основатели 3G Capital Жорже Паулу Леманн, Альберто Сикупира и Марсель Теллес участвовали в слиянии AmBev и Interbrew в InBev, который позже приобрел Anheuser-Busch, сформировав AB InBev — крупнейшую пивоваренную компанию в мире. Также 3G Capital является совладельцем ресторанной холдинговой компании Restaurant Brands International (Burger King, Tim Hortons, Popeyes).

Напомним, для американцев существенно выросли цены товаров на китайском маркетплейсе Temu, некоторая продукция подорожала почти вдвое. Новые пошлины Дональда Трампа на импорт из КНР могут снизить покупательную способность граждан США.