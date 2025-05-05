Австрийская компания покупает третий по величине банк Польши почти за 7 млрд евро

Австрийский холдинг Erste Group Bank AG согласился приобрести значительную часть операций Banco Santander SA в Польше примерно за 7 миллиардов евро (7,9 миллиарда долларов). Это позволяет Erste закрепить свою роль крупнейшего кредитора в Центральной и Восточной Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

Erste покупает 49% акций в польском банке Santander Bank Polska за 6,8 млрд евро и получит полное право собственности на подразделение управления активами испанского кредитора в Польше примерно за 200 млн евро.

Это поглощение значительно укрепляет позиции Erste как крупнейшего кредитора в Центрально-Восточной Европе. Кроме того, это соглашение стало выполнением обещания CEO Erste Питера Босека по выходу на польский рынок менее чем через год после его назначения. Для Santander под руководством председателя правления Анны Ботин продажа польского банка является очередным шагом в их стратегии переориентации из Европы на Америку.

Ожидается, что соглашение будет завершено до конца 2025 года, что, по заявлению Santander, принесет им около 2 млрд евро чистого прироста капитала и повысит коэффициент CET1 примерно на 1%, пишет Bloomberg.

Erste обслуживает более 16 млн. клиентов в семи европейских странах. Польский Santander позволит увеличить клиентскую базу примерно до 23 млн. клиентов.

Напомним, в апреле клиенты ПриватБанка получали из Польши на карты в среднем 250 переводов в сутки, тогда как в марте в среднем до 100 переводов в день.